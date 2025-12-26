Władimir Putin podczas spotkania z rosyjskimi biznesmenami miał zadeklarował gotowość do rozmów o wymianie części okupowanych terytoriów Ukrainy - donosi „Kommiersant”. Rosyjski przywódca jasno jednak zaznaczył, że Donbas nie podlega negocjacjom. Putin odniósł się także do przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i roli USA w regionie.

"Kommiersant" twierdzi, że Putin może być otwarty na częściową wymianę terytoriów z Ukrainą / DMITRIY DUHANIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Putin miał zadeklarował otwartość na wymianę terytoriów, ale chce całego Donbasu.

Rosyjski przywódca stwierdził, że Amerykanie wycofali się z części własnych propozycji po negocjacjach z Europą, co uznał za oznakę słabości.

Jego zdaniem USA i Rosja mają zarządzać Zaporoską Elektrownią.

Putin twierdzi, że USA interesują się wydobyciem kryptowalut przy elektrowni.

Putin na spotkaniu 24 grudnia miał zapewnić, że strona rosyjska jest nadal gotowa na ustępstwa, jakie zaproponował w sierpniu w rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce. Jednocześnie miał podkreślić, że Donbas należy do Rosji, a "kwestia Kramatorska, Konstantynówki, Słowiańska nie podlega dyskusji".

Rosyjskie wojska kontrolują obecnie niemal cały obwód ługański i większość obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Najważniejszymi miastami Donbasu, które są zarządzane przez władze ukraińskie, pozostają Kramatorsk, Słowiańsk, Konstantynówka i Drużkiwka.

Puitn zarzuca USA słabość wobec Europy

Według "Kommiersanta" Putin powiedział też, że Amerykanie wycofali się z niektórych własnych propozycji w wyniku negocjacji z państwami Europy, co ocenił jako "oznakę słabości".

Rosyjski lider miał również poruszyć kwestię Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie, okupowanej przez Rosję od 2022 r. Według relacji "Kommiersanta" Putin powiedział, że omawiane jest wspólne zarządzanie tą siłownią przez USA i Rosję, bez udziału Ukrainy. Miał też przekazać, że Stany Zjednoczone wyraziły zainteresowanie wydobywaniem kryptowalut w pobliżu elektrowni i że według USA część produkowanej przez siłownię energii powinna być przekazywana Ukrainie.

Agencja Reutera przypomniała, że w opublikowanym w środę oświadczeniu biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odnotowano, że Kijów i Waszyngton nie osiągnęły porozumienia w sprawie części Donbasu, nad którą Ukraina nadal sprawuje kontrolę, ani w sprawie przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W czwartek Zełenski ocenił, że amerykańska propozycja dotycząca wspólnego zarządzania elektrownią przez USA, Ukrainę i Rosję jest "niesprawiedliwa".

Trump ma się spotkać z Zełenskim

O szczegółach dotyczących porozumienia między Rosją a Ukrainą w niedzielę mają rozmawiać na Florydzie Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. Informację o terminie spotkania podał dziennikarz portalu Axios Barak Ravid w serwisie X, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz Ukrainy. Zapowiedź spotkania wskazuje na postęp w negocjacjach na temat planu pokojowego Trumpa dla Ukrainy - ocenił Ravid.

Wcześniej w piątek Zełenski poinformował na X, że "w niedalekiej przyszłości" spotka się z Trumpem, a "wiele kwestii może się rozstrzygnąć jeszcze przed Nowym Rokiem".

W innym wpisie ukraiński przywódca zauważył, że choć nadal toczą się prace nad ustaleniami we wrażliwych kwestiach, to "niektóre dokumenty są prawie gotowe, a inne są w pełni przygotowane". "Ale razem z amerykańskim zespołem wiemy, jak to wszystko zorganizować. Nadchodzące tygodnie również mogą być intensywne. Dziękujemy, Ameryko!" - dodał.