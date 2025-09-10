Nagranie strącenie rosyjskiego drona w miejscowości Cześniki w województwie lubelskim, który w nocy z wtorku na środę naruszył polską przestrzeń powietrzną, pokazał politolog, ekspert specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i militariami, Jarosław Wolski.

Nagranie strącenia rosyjskiego drona w Cześnikach / /screen Jarosław Wolski, X / Shutterstock

"W okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim znaleziono elementy drona w postaci statecznika. Miejsce ujawnienia elementów zostało zabezpieczone przez służby" - podała w środę rano Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Komunikat jest pokłosiem nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w czasie kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. To pierwsza taka sytuacja od wybuchu pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą.

Prokurator Rafał Kawalec poinformował, że ten konkretny dron w rejonie miejscowości Cześniki-Niewirków został zestrzelony po godz. 3.00. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony.

Nagranie momentu strącenia rosyjskiego drona w Lubelskiem

Wideo, na którym widać moment strącenia rosyjskiego drona w Cześnikach, pokazał Jarosław Wolski, cywilny analityk zajmujący się wojskiem i obronnością, specjalizujący się w broni pancernej i przeciwpancernej, twórca kanału WoW - Wolski o Wojnie.