Wszyscy polscy dyplomaci w Waszyngtonie zaangażowani są w tej chwili w rozmowy z amerykańskimi partnerami. Rozmowy dotyczą rosyjskiej eskalacji. Trwa ofensywa dyplomatyczna. "Odnoszę wrażenie, że Amerykanie mają świadomość, że to jest najpoważniejsza sytuacja, z jaką mają do czynienia, jeżeli chodzi o ramy transatlantyckie, czyli NATO" - powiedział korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu, Bogdan Klich chargé d’affaires polskiej ambasady w stolicy USA.

Po nocnym ataku rosyjskich dronów sprawa ich wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną jest na czołówkach amerykańskich mediów.

Jest też szeroko komentowana w stolicy Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy senatorowie oraz kongresmeni wzywają Donalda Trumpa do podjęcia stanowczych decyzji.

Wykorzystujemy w tej chwili wszystkie możliwe kanały, żeby dotrzeć z tym potrójnym komunikatem: więcej sankcji, kontynuacja dozbrojenia Ukrainy i co dla Polski najważniejsze, pozostawienia, a nawet wzmocnienia amerykańskiego kontyngentu w Polsce i przygotowanie go do odstraszania rosyjskiej machiny wojennej, ponieważ ona zagraża teraz nie tylko Ukrainie, ale zagraża bezpośrednio każdemu krajowi natowskiemu, w tym Polsce - podkreślił Bogdan Klich w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Żuchowskim.