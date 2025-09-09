"Zamknięcie granicy z Białorusią pokazuje drugiej stronie, że jesteśmy w stanie podjąć działania" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM płk rezerwy Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints i były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "Zamknięcie granicy jest istotne, ponieważ odcinamy kontrolę i nie koncentrujemy sił i środków na tym, co dzieje się na przejściach granicznych - uniemożliwiamy tym samym przekroczenie granicy osobom, które mogłyby podejmować prowokacyjne działania ze strony białoruskiej czy rosyjskiej" - dodał.

"Ćwiczenia Zapad musimy traktować jak przygotowanie do faktycznej inwazji" Jakub Rutka / RMF FM

Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy z czwartku na piątek Polska zamknie granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe. Wiąże się to z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025. Ma wziąć w nich udział: 13 tys. żołnierzy na Białorusi i 30 tys. w Rosji.

Czy podczas tego typu manewrów testuje się również wytrzymałość służb granicznych? Zdaniem Macieja Matysiaka tak. Rosjanie w przeszłości testowali swoimi jednostkami specnazu siłę naszego rozpoznania granicznego i możliwości przemieszczania się przez naszą granicę. A wiemy, że jednostki specnazu są kontrolowane przez rosyjski wywiad wojskowy - mówił ekspert w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Podkreślił, że w obliczu manewrów Zapad-2025 podejmowanie jakiegokolwiek działania ze strony polskiej, w tym wypadku zamknięcie granicy z Białorusią, jest zdecydowanie lepszą decyzją niż czekanie w bierności na to, co mogłoby się wydarzyć.

"Poziom zagrożeń bardzo nam podskoczył"

Czy mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym? Ekspert ocenił, że w związku z inwazją na Ukrainie zamknięcie granicy "jest działaniem bardziej wzmożonym", ale Polska nie funkcjonuje w trybie wojennym.

Poziom zagrożeń bardzo nam podskoczył - mówił płk Matysiak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Nawet jeśli te ćwiczenia Zapad nie są elementem przygotowania faktycznej inwazji, to tak je musimy traktować, bardziej serio, bardziej poważnie, niż to miało miejsce wiele lat temu.

"Szantaż nuklearny i próba przestrachu" ze strony Białorusi

Zapytany, jak odczytywać zapowiedź ministra obrony Białorusi dotyczącą użycia broni jądrowej i rakiet Oresznik, płk Maciej Matysiak powiedział, że należy to traktować jako "szantaż nuklearny i próbę przestrachu", które mają wywołać nasze wątpliwości, strach i uzyskać swoje cele.

Rosja, dopóki nie jest w stanie przejść przez teren Ukrainy, zniwelować sił zbrojnych Ukrainy, nie ma zdolności zagrożenia nam na serio. Na te ćwiczenia patrzę więc jako na testowanie nas i wzbudzanie zagrożenia, przeświadczenia, że Rosja jest silna, że ma możliwości - ocenił. Tyle minister Białorusi może zrobić, ile powiedzieć - skomentował.