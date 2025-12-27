"Uwaga, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej (...)" - poinformowało w sobotę o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że podjęto decyzję o czasowym zamknięciu lotnisk w Rzeszowie i Lublinie.

  • Polityka, ekonomia, kultura, sport, pogoda, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Zobacz również:

Zmasowany atak na Ukrainę

W nocy z piątku na sobotę doszło do kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Kijów został zaatakowany m.in. pociskami balistycznymi. Witalij Kliczko, mer stolicy Ukrainy, poinformował, że w całym mieście słychać eksplozje. "Proszę schronić się w schronach!" - apelował na Telegramie. Zaatakowany został też Charków. Dwie osoby nie żyją.

"Wróg celowo atakuje obiekty infrastruktury krytycznej i domy ludzi. Jedna osoba została ranna. Mieszkaniec obwodu iwanofrankowskiego prowadził ciężarówkę podczas ataku i został ranny odłamkami w plecy. Został przewieziony do miejscowego szpitala. Udzielana jest mu wszelka niezbędna pomoc medyczna" - podaje Ukraińska Prawda.

W związku z rosyjskim atakiem, który trwa, poderwano polskie i sojousznicze myśliwce. Podjęto również decyzję o czasowym zamknięciu lotnisk w Rzeszowie i Lublinie.

Komunikat wojska. Prewencyjnie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - poinformowało DORSZ.

Zobacz również:

Uwaga na gołoledź i marznące opady. IMGW ostrzega, samochody wypadają z dróg
Uwaga na gołoledź i marznące opady. IMGW ostrzega, samochody wypadają z dróg