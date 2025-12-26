Rozmowa telefoniczna między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem nie jest obecnie planowana - poinformował w piątek Pałac Elizejski, cytowany przez agencję AFP. Francuski prezydent nie zamierza także podróżować do Moskwy.

Rozmowy Putina z Macronem w najbliższym czasie się nie odbędą / Lafargue Raphael/ABACA/Abaca/East News / East News

Jak przekazały władze w Paryżu, "na razie nie planuje się rozmowy telefonicznej" między Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem. Prezydent Francji nie przewiduje również wizyty w Moskwie w najbliższym czasie.

Emmanuel Macron podczas szczytu UE w Brukseli podkreślił, że jego zdaniem warto wznowić rozmowy z Władimirem Putinem. Francuski prezydent zaznaczył, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem", nawiązując najprawdopodobniej do prezydenta USA Donalda Trumpa. Macron dodał, że Europa i Ukraina mają interes w tym, by uczestniczyć w tych rozmowach i nie pozostawiać ich wyłącznie negocjatorom spoza Europy.

Władimir Putin zadeklarował gotowość do rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat zakończenia wojny w Ukrainie - przekazał kilka dni temu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rzecznik przypomniał, że prezydent Francji wcześniej również wyrażał gotowość do wznowienia dialogu z rosyjskim przywódcą.

Biuro prezydenta Francji poinformowało, że z zadowoleniem przyjmuje publiczną deklarację Kremla o gotowości do rozmów. Do tych jednak w najbliższym czasie nie dojdzie.

Moskwa złożyła także Francji propozycję dotyczącą Laurenta Vinatiera - francuskiego naukowca skazanego w Rosji za naruszenie przepisów dotyczących "agentów zagranicznych". Szczegóły tej propozycji nie zostały ujawnione.







