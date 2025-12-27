Alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź przedłużył w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia obejmują 14 województw: mazowieckie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, a także warmińsko-mazurskiego. W Pomorskiem od południa zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na drogach jest bardzo ślisko, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

/ Marcin Bielecki / PAP

Wypadki, karambole, stłuczki - w sobotę policja podała, że w piątek ogółem doszło do 62 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 109 osób zostało rannych. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był karambol na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Zderzyło się tam 9 samochodów. Powodem były fatalne warunki drogowe.

Cały czas odbieramy od Was sygnały na Gorącą Linię RMF FM o utrudnieniach na drogach w całym kraju. Jezdnie i chodniki przypominają lodowiska. Apelujemy więc o zdjęcie nogi z gazu, zwiększenie odstępu od innych pojazdów, unikanie gwałtownych manewrów i zachowanie szczególnej ostrożności.

Pogoda 27 grudnia. IMGW wydał ostrzeżenia: gołoledź i silny wiatr

Co najmniej do wieczora obowiązują alerty pierwszego stopnia IMGW przed marznącymi opadami deszczu. Ostrzeżenia te dotyczą 14 województw. W Pomorskiem od południa zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami dla większości kraju obowiązujące 27 grudnia / IMGW / Materiały prasowe

Słabe opady mżawki lub deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu będą marznąć i powodować gołoledź. Miejscami wystąpią dziś silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 600 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 4 st. C na południu i w centrum, do 7 st. C na północy. Chłodniej lokalnie będzie na południu kraju - około -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, po południu miejscami w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu dość silny i silny, do 45 km/h i w porywach do 80 km/h (zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu), zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach osiągnie prędkość 100 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

Gołoledź szybko nie odpuści

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed marznącymi opadami; część będzie obowiązywała nawet do 30 grudnia / IMGW / Materiały prasowe

W niedzielę nadal będzie bardzo ślisko. Miejscami w kraju wystąpią przelotne opady śniegu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Jak podaje IMGW, miejscami w rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm, a wysoko w górach do 12 cm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to od -1 do 2 st. C. cieplej miejscami będzie na północnym zachodzie - około 3 st. C oraz na wybrzeżu - około 5 st. C. Wiatr we wschodniej połowie kraju oraz na północy będzie dość silny i w porywach do 65 km/h, a miejscami do 75 km/h. W drugiej połowie dnia stopniowo od zachodu będzie słabnąć. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną natomiast do 120 km/h, w Sudetach do 90 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

