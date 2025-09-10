W nocy doszło do serii naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Premier Donald Tusk poinformował o 19 incydentach, z których trzy zakończyły się zestrzeleniem bezzałogowców. Polska natychmiast zareagowała, przekazując notę protestacyjną rosyjskiemu dyplomacie i uruchamiając konsultacje w ramach artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Rzecznik Dmitrij Pieskow powiedział, że NATO i UE codziennie oskarżają Rosję o prowokacje bez dowodów.

/ RMF FM

Na wydarzenia w Polsce szybko zareagował rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow. W wypowiedzi cytowanej przez rosyjską agencję RIA Nowosti podkreślił, że zachodni przywódcy regularnie oskarżają Moskwę o prowokacje, nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów.

Przemawiając na konferencji prasowej w Moskwie, Pieskow stwierdził, że sprawa leży w gestii Ministerstwa Obrony i że ewentualny oficjalny komentarz na temat incydentu powinien pochodzić od przedstawicieli sił zbrojnych.

Nie chcielibyśmy w żaden sposób tego komentować. To nie jest nasza specjalizacja. To prerogatywa Ministerstwa Obrony - powiedział. Zapytany, czy polskie władze zwróciły się do Kremla z prośbą o jakiekolwiek kontakty po tym incydencie, Pieskow odpowiedział, że Kreml nie otrzymał żadnej takiej prośby.

Przywódcy UE i NATO codziennie oskarżają Rosję o prowokacje. Zazwyczaj nie przejmując się nawet przedstawieniem jakichkolwiek argumentów - dodał.

Rosyjski chargé d'affaires w Polsce, Andriej Ordasz, został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie odebrał notę protestacyjną. Ordasz stwierdził, że drony nadleciały z kierunku Ukrainy i nie przedstawiono żadnych dowodów na ich rosyjskie pochodzenie. Dodał również, że Rosja nie spodziewa się, by takie dowody zostały przedstawione, a każde nadzwyczajne zdarzenie w Polsce automatycznie przypisywane jest Moskwie.

Noc pełna napięcia nad Polską

Minionej nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez bezzałogowe statki powietrzne, które - według informacji przekazanych przez premiera Donalda Tuska - nadleciały głównie z kierunku Białorusi.

W sumie odnotowano aż 19 incydentów, z czego trzy drony zostały zestrzelone przez polskie siły zbrojne. Premier podkreślił, że sytuacja była poważna i wymagała natychmiastowej reakcji zarówno ze strony wojska, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

Według oficjalnych komunikatów, większość dronów pojawiła się nad Polską bezpośrednio z terytorium Białorusi, co dodatkowo podgrzewa atmosferę napięcia w regionie. Polska niezwłocznie powiadomiła sojuszników z NATO o zaistniałej sytuacji.