"To jest bezprecedensowy moment w historii NATO i historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest wyjątkowy. Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało" - tak prezydent Karol Nawrocki skomentował wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zapowiedział też zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Karol Nawrocki i szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz / Leszek Szymański / PAP

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że mieliśmy do czynienia z "kompleksowym atakiem dronów na polską przestrzeń powietrzną".

Ja o całej sytuacji dowiedziałem się ok. godz. 3 w nocy - zdradził. Jak podkreślił, był w stałym kontakcie m.in. z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych generałem Maciejem Kliszem.

Prezydent zdradził, że w czasie narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której uczestniczyli m.in. premier, szef BBN-u i najważniejsi generałowie, dyskutowano m.in. o możliwości uruchomienia artykułu 4 NATO. Przewiduje on zorganizowanie pilnych konsultacji z sojusznikami.

Dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej - dodał Nawrocki.

Będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło - zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, powołując się na deklarację generała Wiesława Kukuły - szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zapowiedział też zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego musimy już dysponować pełnymi informacjami, by w sposób odpowiedni reagować. To będzie moment, w którym wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, by do tego typu sytuacji nie dochodziło - tłumaczył Nawrocki.

Prezydent zdradził, że w ostatnich godzinach był w kontakcie m.in. z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i prezydentami państw sojuszniczych.

Karol Nawrocki podziękował na koniec polskim żołnierzom i siłom sojuszniczych za sprawną reakcję na naruszenie przestrzeni powietrznej.

Nigdy tak zmasowanego ataku czy wtargnięcia dronów o różnym charakterze na terytorium Polski nie było - powiedział towarzyszący prezydentowi na konferencji szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Podkreślił, że nie możemy wykluczyć podobnych ataków w przyszłości.

Cenckiewicz zaapelował, żeby posługiwać się komunikatami, które pochodzą z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i instytucji państwowych.