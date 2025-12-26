Na terenie kompleksu narciarskiego Zachar Berkut w ukraińskim obwodzie lwowskim doszło do poważnej awarii wyciągu krzesełkowego. 78 osób utknęło na wysokości - na szczęście ratownikom udało się ewakuować wszystkich pasażerów.

Trwa akcja ratunkowa w kompleksie narciarskim Zachar Barkut / ДСНС України /

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w popularnym ośrodku narciarskim na górze Wysoki Wierch doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Wyciąg krzesełkowy nagle się zatrzymał, pozostawiając 78 osób na wysokości kilku metrów nad ziemią. Informacje o incydencie przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Na miejscu pojawili się górscy ratownicy, którzy rozpoczęli ewakuację uwięzionych pasażerów. Po dwugodzinnej akcji udało się sprowadzić na ziemię wszystkie osoby - w tym 39 dzieci.

Udało się ewakuować 42 osoby / ДСНС України /

Na miejscu pracowało 76 ratowników.