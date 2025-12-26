Sąd w Moskwie skazał byłego pracownika rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Arsenija Konowałowa na 12 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za przekazywanie informacji wywiadowi amerykańskiemu - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Do sieci trafiło nagranie opublikowane przez rosyjską agencję informacyjną TASS, na którym widać zaskoczenie mężczyzny, kiedy służby zatrzymały go podczas podróży vanem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Konowałow miał "podczas długoterminowego pobytu służbowego w Stanach Zjednoczonych" przekazywać tamtejszemu wywiadowi tajne informacje w zamian za wynagrodzenie - podała w cytowanym przez Reutera oświadczeniu Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB).

FSB, główny następca radzieckiego KGB, poinformowała, że urodzony w 1987 r. Konowałow został uznany za winnego zdrady. Skazano go na 12 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - przekazałą agencja Reutera.

Nie podano, jakie informacje miał przekazywać amerykańskim służbom wywiadowczym ani z którą agencją amerykańską miał współpracować.

Rosyjska agencja informacyjna TASS opublikowała nagranie wideo, na którym widać zaskoczonego Konowałowa podczas zatrzymania w trakcie podróży vanem, kiedy przedstawiono mu zarzut zdrady.