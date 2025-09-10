Przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina w Warszawie została ponownie otwarta - poinformował ok. godziny 7.30 port lotniczy w Warszawie. Otwarta została także przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Modlinie i Rzeszowie, zamknięta jest wciąż nad Lublinem.

Lotnisko Chopina w Warszawie / Shutterstock

"Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina zostały wznowione. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pozostawała w stałej gotowości. Odpowiednie informacje lotnicze na ten temat zostały już opublikowane" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień" - przekazał port lotniczy w Warszawie. Dodał, że bieżący status lotów pasażerowie powinni sprawdzać na stronie lotniska, a szczegółowe informacje uzyskają bezpośrednio u przewoźników.

Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał PAP, że lotnisko nie jest zamknięte. To przestrzeń powietrzna została zamknięta. U nas nie było planowanych nocnych operacji. Żaden lot nie musiał być anulowany - wyjaśnił.

Pierwszy dzisiaj zaplanowany jest przylot o godz. 8.35 z Antalyi. Status lotów jest aktualizowany na bieżąco i publikowany na tablicy oraz stronie internetowej.

Przekierowane połączenia na inne lotniska

Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) Krzysztof Moczulski poinformował rano na platformie X, że w związku z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej część rejsów LOT została przekierowana na inne lotniska w Polsce.

Polskie Linie Lotnicze LOT przekierowały siedem swoich porannych połączeń. Chodzi o LO80 z Tokio Narita i LO6680 z Szarm el-Szejk - przekierowane do Katowic; LO636 z Sofii i LO144 z Bejrutu - przekierowane do Poznania; LO500 z Keflaviku - przekierowany do Gdańska; LO724 z Tbilisi i LO126 z Rijadu - przekierowane do Wrocławia.

"Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest naszym priorytetem. Po wygaśnięciu NOTAM i wznowieniu operacji w warszawskim porcie lotniczym, rejsy będą sukcesywnie kontynuowane do Lotniska Chopina w Warszawie" - dodał Moczulski.

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona.

Lotniska od nocy były zamknięte

Ze względów bezpieczeństwa cztery polskie lotniska: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie zostały w nocy zamknięte. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Czasowe wstrzymanie ruchu na cywilnych lotniskach to normalna procedura podczas intensywnych działań lotnictwa wojskowego w regionie.

Pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.