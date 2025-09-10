"Nie mamy żadnych niepokojących doniesień o jakichkolwiek szczątkach zestrzelonych dronów na terenie naszego regionu" - poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Informację tę przekazała po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul podczas konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego.

Tematem spotkania było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony – poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Na ten moment nie ma żadnych informacji, które by potwierdzały, że takie szczątki dronów mogły spaść na teren województwa podkarpackiego. Ale drodzy państwo, my musimy się zachowywać odpowiedzialnie i prewencyjnie. Takie czynności też są wykonywane, żeby mieć stuprocentową pewność, że na terenie województwa podkarpackiego, ten incydent nie miał miejsca - powiedziałą Teresa Kubas-Hul.

Służby proszą o zgłaszanie wszystkich niebezpiecznych znalezisk i niedotykanie przedmiotów, które mogą być częściami rosyjskich dronów.

Z kolei prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek na platformie X zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów rządu.

„Nocą rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną nad Polską. Wojsko Polskie opanowało sytuację. Wojewoda podkarpacki jest w kontakcie z Rządem RP, a Lotnisko Rzeszów-Jasionka przywróciło loty” – napisał Fijołek.