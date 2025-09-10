Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wywołało dyskusję o konieczności uruchomienia artykułu 4. NATO. Polska składa wniosek formalny w tej sprawie. O czym mówi wspomniany artykuł i co oznacza dla Polski?

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Premier podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Karol Nawrocki o artykule 4. NATO

Prezydent Karol Nawrocki po naradzie w BBN poinformował, że dyskusja dotyczyła m.in. możliwości uruchomienia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje zorganizowanie pilnych konsultacji z sojusznikami.

Prezydent ocenił, że to, co się wydarzyło w nocy, to bezprecedensowy moment w historii NATO, ale też w najnowszej historii Polski. Dodał, że należy wyciągnąć "pełne konsekwencje z tego, co się stało".

Nawrocki zaznaczył, że narada w BBN poświęcona była również konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej, w tym w kontekście współpracy z sojusznikami z NATO. Prezydent przekazał, że szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła zadeklarował, że wojsko przedstawi w ciągu 48 godzin pełny raport poświęcony temu, co wydarzyło się w nocy.

Donald Tusk o artykule 4.

To, że doszło do zestrzelenia dronów, które bezpośrednio zagrażały naszemu bezpieczeństwu, to sukces naszych i natowskich wojskowych, ale to oczywiście zmienia także sytuację polityczną. Dlatego konsultacje sojusznicze (...) przybrały w tej chwili charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - powiedział w Sejmie premier Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że decyzja ws. wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 NATO była "wspólną rekomendacją i wspólną decyzją" jego i prezydenta Nawrockiego.

Tusk dodał, że podczas konsultacji Polska będzie oczekiwała "znacznie większego wsparcia" w obronie polskiego nieba. Jak podkreślił, uruchomienie art. 4 to "dopiero wstęp" do dalszych negocjacji z sojusznikami w tej sprawie.

O czym mówi artykuł 4. NATO?

Artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego jest bardzo krótki i mówi o wzajemnych konsultacjach państw członkowskich w przypadku poważnego zagrożenia.

Jak głosi ten artykuł, "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron".

"Polska powinna zabiegać o uruchomienie art. 4 NATO"

Zdaniem gen. Mirosława Różańskiego, który był gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, Polska powinna zabiegać o uruchomienie artykułu 4 NATO, "czyli konsultacje na szczeblu Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby wypracować wspólne stanowisko".

Liczę na to, że Stany Zjednoczone będą traktowały poważnie to naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, tym samym natowskiej przestrzeni powietrznej. Tutaj działanie musi być skoordynowane - dodał gość Radia RMF24.

Wojskowy zwracał uwagę także na to, że "wielu ekspertów mówiło od miesięcy, że Ukraina jest tylko etapem ekspansji Rosji". Ten scenariusz staje się nie tylko prawdopodobny, ale i realny. Dyskusja powinna być przełożona na platformę NATO - powiedział.