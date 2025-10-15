Przedstawiciele NATO opracowują nowe zasady, mające na celu uproszczenie przepisów umożliwiających zestrzeliwanie rosyjskich samolotów wojskowych naruszających przestrzeń powietrzną Sojuszu. Chodzi o stworzenie wspólnych i jednolitych instrukcji, pozwalających neutralizować obce obiekty.

NATO rozważa nowe zasady: łatwiej będzie zestrzelić rosyjskie myśliwce? / Shutterstock

NATO rozważa wprowadzenie nowych zasad dotyczących zestrzeliwania rosyjskich myśliwców, które mogą stanowić realne zagrożenie.

Obecnie różne państwa członkowskie mają różne reguły zaangażowania.

Ministerstwa obrony NATO spotkają się 15 października, aby omówić ujednolicenie zasad i wzmocnienie odstraszania, co ma zwiększyć skuteczność odpowiedzi na agresję z powietrza.

O sprawie pisze brytyjski "The Telegraph", powołując się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Ministrowie państw NATO dziś omówią te plany na spotkaniu Sojuszu.

W czerwcu, według duńskich sił zbrojnych, myśliwce F-35 i F-16 NATO były 29 razy podrywane w odpowiedzi na rosyjską aktywność nad Bałtykiem. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział, że środowe rozmowy "dodatkowo wzmocnią naszą postawę odstraszania i obrony, zwłaszcza w świetle ostatnich incydentów".

Jednolite zasady zamiast rozwiązań krajowych

Obecnie państwa członkowskie NATO stosują różne reguły zaangażowania podczas operacji powietrznych.

Część z nich wymaga wizualnego potwierdzenia zagrożenia przez pilotów, inne pozwalają na reakcję na podstawie danych z radaru. To powoduje, że reakcje na incydenty bywają niespójne.

Według źródła zaznajomionego z rozmowami, kluczowymi czynnikami przy ocenie zagrożenia mają być teraz "uzbrojenie i trajektoria" każdego samolotu. Nowe wytyczne mają umożliwić uznanie za cel rosyjskich myśliwców wyposażonych w pociski do ataków naziemnych, które pojawią się nad terytorium państw NATO.

Rosnące napięcia i obawy przed eskalacją

Temat nowych zasad ma być jednym z głównych punktów obrad ministrów obrony NATO podczas środowego spotkania w Brukseli.

W ostatnich tygodniach doszło do kilku incydentów z udziałem rosyjskich samolotów i dronów, m.in. nad Estonią i Polską. W obu przypadkach zwołano pilne posiedzenia na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. W jednym z incydentów trzy rosyjskie myśliwce MiG naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. W odpowiedzi poderwano włoskie F-35, które przechwyciły i eskortowały rosyjskie maszyny do granicy międzynarodowej.

Generał Alexus Grynkewich, amerykański wojskowy i Naczelny Dowódca Sojuszniczy w Europie, uznał, że rosyjskie samoloty nie stanowiły zagrożenia wymagającego użycia siły, ponieważ były uzbrojone jedynie w pociski powietrze-powietrze i nie próbowały namierzyć myśliwców NATO. Według scenariuszy omawianych w Sojuszu, decyzja o zestrzeleniu mogłaby zapaść, gdyby rosyjskie maszyny były wyposażone w pociski powietrze-ziemia lub leciały bardziej agresywną trasą.

Dążenie do zintegrowanej obrony powietrznej

Generał Grynkewich od dawna apeluje o stworzenie "zunifikowanego, jednolitego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej", który pozwoliłby na szybszą i bardziej zdecydowaną reakcję na prowokacje ze strony Moskwy. Obecnie na wschodniej flance NATO funkcjonują trzy oddzielne misje obrony powietrznej: Eastern Sentry, Baltic Sentry oraz misja szkoleniowa i pomocowa dla Ukrainy, każda z własnymi zasadami.

Próba stworzenia bardziej zjednoczonego, zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej ma sens, a żeby to osiągnąć, trzeba pozbyć się jak największej liczby narodowych ograniczeń - podkreśla jeden z wysokich rangą dyplomatów NATO. Wszyscy musimy się zastanowić, czy te ograniczenia nadal mają sens - dodaje.

Spór o zakres uprawnień i konsekwencje dla cywilów

Nie wszystkie państwa członkowskie są jednak zgodne co do potrzeby zaostrzenia zasad. Niemcy, Hiszpania i Włochy opowiadają się za ostrożniejszym podejściem, obawiając się, że bardziej zdecydowana postawa może doprowadzić do eskalacji konfliktu z Rosją, która dysponuje bronią jądrową.

Estonia i inne kraje bałtyckie domagają się natomiast przekształcenia obecnych misji patrolowych w pełnoprawne operacje obrony powietrznej. Kiedy mówisz, że użyjesz siły tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia militarnego, w praktyce oznacza to, że w pewnych warunkach naruszenia naszej przestrzeni powietrznej pozostaną bez konsekwencji. To jest słabość - mówi Raimond Kaljulaid, przewodniczący estońskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Nasze stanowisko publiczne powinno być takie, że mamy prawo reagować w sposób, jaki uznamy za stosowny, a Rosja powinna wiedzieć, że następnym razem nasza reakcja może być inna - dodaje Kaljulaid.