Policja zatrzymała dwie osoby w związku ze śmiercią 18-latka w miejscowości Wnory-Wiechy w województwie podlaskim. Ciało młodego mężczyzny z obrażeniami głowy znaleziono w nocy z czwartku na piątek przed miejscową dyskoteką. Pomimo interwencji ratowników medycznych, nie udało się uratować życia poszkodowanego. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwie osoby zatrzymała policja w związku ze śmiercią 18-latka w miejscowości Wnory-Wiechy (Podlaskie) - poinformował w piątek rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała w nocy z czwartku na piątek.

Do poszkodowanego wezwano policję i ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować - poinformował Krupa.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu - dodał rzecznik podlaskiej policji.

Na obecnym etapie wyjaśniania sprawy policja nie udziela więcej informacji.