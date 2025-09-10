Jeden z rosyjskich dronów spadł tej nocy na dom mieszkalny we wsi Wyryki Wola niedaleko Włodawy na Lubelszczyźnie. Jego mieszkańcom nic się nie stało. Jak podkreślają ich sąsiedzi, cudem uniknęli tragedii. Tuż przed upadkiem drona zeszli bowiem na niższe piętro.

Zniszczony dom w miejscowości Wyryki Wola / Wojtek Jargiło / PAP

Jak informował wczesnym popołudniem dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, wojsko i policja pracują przy uszkodzonym domu we wsi Wyryki Wola. Teren jest strzeżony, służby nie pozwalają dojechać do miejsca zdarzenia. We wsi widać patrol saperski.

Dachu uszkodzonego budynku praktycznie nie ma, widać drewniane elementy konstrukcyjne, poszycie nie istnieje.

Lekko uszkodzony jest też sąsiedni budynek. Jego właścicielka opowiedziała dziennikarzowi RMF FM to, co działo się tutaj kilka godzin wcześniej.

Spałam, usłyszałam warkot samolotów. Jeszcze nie zdążyłam wstać z łóżka, a usłyszałam taki wybuch. Zerwałam się, nogi zaczęły się pode mną trząść. Wyszłam na balkon na piętrze, zobaczyłam gołe kominy u sąsiada - relacjonuje kobieta w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Dominikiem Smagą.

"Gdyby spali, nie wiadomo, co by było"

Inny sąsiad małżeństwa dodaje, że cudem nie doszło do tragedii. Para chwilę wcześniej była bowiem na górze. Tuż po przebudzeniu zeszła piętro niżej. Herbatę pili na dole i to wtedy im runęło. Na piętrze został strop przebity - relacjonuje mężczyzna.

Gdyby spali, to nie wiadomo, co by było - zaznacza inna sąsiadka małżeństwa.

Okoliczni mieszkańcy mówią o niepokoju, ale nie są zaskoczeni tym, co się stało.

To było do przewidzenia - mówi jeden z napotkanych mężczyzn. Przyznał, że spodziewał się czegoś takiego. Tylko nie wiedziałem, kiedy to będzie - stwierdził. Dodał, że może się to powtórzyć. W każdej chwili, nie wiadomo co za godzinę, co za chwilę będzie. Nikt nie wie - zauważa.

Znalezieno dotąd osiem dronów

Z najnowszych informacji wynika, że na terenie Polski odnaleziono dotąd osiem dronów - sześć na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem.

Jeden z odnalezionych dronów / Gorąca Linia RMF FM

Jak podała lubelska policja, po 5 rano uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców . Nie ma osób poszkodowanych. Jak potwierdziła lubelska Prokuratura Okręgowa, na dronie znajdują napisy cyrylicą.

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. Wiadomo, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej. Jak podała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, po trzeciej w nocy został tam zestrzelony dron między miejscowościami Cześniki i Niewilków.

