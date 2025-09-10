Dron spadł na budynek niedaleko Włodawy koło granicy z Białorusią. Nikomu nic się nie stało. Drony znaleziono też w czterech innych miejscach Lubelszczyzny: na polu w Czosnówce, we wsi Cześniki w pobliżu cmentarza. Także w Łódzkiem - niedaleko Mniszkowa - znaleziono drona obcego pochodzenia. W nocy rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.
Dron spadł na budynek mieszkalny we wsi Wyryki Wola koło Włodawy. Uszkodzony jest dach tego domu i samochód. Nie doszło w nim do pożaru - informuje dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Nikt nie został ranny.
Na miejscu jest straż pożarna. Są też inne służby. Nie wiadomo jeszcze, czy na dom spadł jeden z dronów zestrzelonych przez polskie wojsko, czy dron, którego nie udało się zestrzelić.
Jak informuje tygodnik "Nowy Tydzień", teren został odgrodzony, a mieszkańców poproszono o pozostanie w domach. Wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk podjął decyzję o zamknięciu szkoły podstawowej na czas nieokreślony.