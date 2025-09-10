W innych regionach kraju odnajdywane są kolejne drony

To kolejny dron znaleziony po informacjach o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Jak podała lubelska policja, po 5 rano uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców . Nie ma osób poszkodowanych. Jak potwierdziła lubelska Prokuratura Okręgowa, na dronie znajdują napisy cyrylicą.

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. Wiadomo, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej. Jak podała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, po trzeciej w nocy został tam zestrzelony dron między miejscowościami Cześniki i Niewilków.



Kolejne dwa drony znaleziono w powiecie parczewskim - jeden spadł we wsi Krzywowierzba Kolonia, drugi we wsi Wychalew. Także tam nie ma poszkodowanych. Policja ma już kolejne zgłoszenia, które po kolei sprawdza.

Drona obcego pochodzenia znaleziono też niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w Łódzkiem - na terenie niezabudowanym. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzili dziennikarze RMF FM. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu są służby.

Polska przestrzeń powietrzna wielokrotnie naruszona

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

Przed godz. 8 DORSZ podało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.

W związku z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej premier Donald Tusk zwołał na godz. 8 pilne posiedzenie rządu . Z kolei prezydent Karol Nawrocki zarządził naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego , z udziałem szefa rządu.

O sytuacji poinformowany został sekretarz generalny NATO Mark Rutte.