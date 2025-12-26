Przed nami weekend pełen kaprysów pogody - dominować będzie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu i marznącej mżawki, a porywisty wiatr da się we znaki zwłaszcza na wybrzeżu i w górach. Przez Polskę z północy na południe kraju będzie się przemieszczać układ frontów atmosferycznych związany z niżem znad Morza Norweskiego i północnej Skandynawii. Powietrze polarne morskie od godzin wieczornych będzie wypierane od północy kraju przez chłodniejsze powietrze arktyczne morskie.

Sobota 27 grudnia

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na południu oraz w drugiej połowie dnia na północy kraju. Miejscami słabe opady mżawki, deszczu ze śniegiem oraz śniegu; w południowej połowie kraju opady mżawki mogą marznąć i powodować gołoledź.

Początkowo na północy możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 0 st. C; 3 st. C na południu i w centrum, do 4 st. C; 7 st. C na północy; chłodniej lokalnie na południu kraju, około minus 1 st. C.

Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, po południu miejscami w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu dość silny i silny, do 45 km/h i w porywach do 80 km/h (zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu), zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

Noc z soboty na niedzielę

Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, w rejonie Wybrzeża również deszczu ze śniegiem i deszczu; początkowo na południu kraju możliwe również opady marznące mżawki lub deszczu powodujące gołoledź.

W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm, a lokalnie w Tatrach o 12 cm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 2 st. C do 0 st. C, cieplej na Wybrzeżu - około 4 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich, od minus 5 st. C do minus 3 st. C.

Wiatr umiarkowany, na północy i wschodzie również dość silny, porywisty, na wschodzie i miejscami północy w porywach do około 75 km/h, na Wybrzeżu dość silny i silny, do 45 km/h i w porywach do 80 km/h, a w rejonie Zatoki Gdańskiej do 90 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Niedziela 28 grudnia

W niedzielę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na zachodzie i północnym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu, na północy również deszczu ze śniegiem. Miejscami w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, a lokalnie o 15 cm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od minus 1 st. C do 2 st. C; cieplej miejscami na północnym zachodzie, około 3 st. C oraz na Wybrzeżu, około 5 st. C.

Wiatr umiarkowany, porywisty, we wschodniej połowie kraju oraz na północy również dość silny i w porywach do 65 km/h, a miejscami do 75 km/h, a we wschodniej części Wybrzeża wiatr silny do 45 km/h i w porywach do 90 km/h, północno-zachodni i północny, wieczorem na zachodzie kraju skręcający na zachodni; wiatr w drugiej połowie dnia stopniowo od zachodu będzie słabnąć. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 90 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.