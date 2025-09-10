W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołał pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Na kilka godzin zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji. Przed godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się". Zapraszamy do śledzenia naszej relacji minuta po minucie.
Donald Trump po raz pierwszy publicznie zabrał głos w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Prezydent USA zamieścił na Truth Social krótki, enigmatyczny wpis:
"Co z tą Rosją, naruszającą polską przestrzeń powietrzną? No to jedziemy!"
Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej - oświadczył w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz, stanowczo potępiając naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zapewnił, że NATO pozostaje gotowe do obrony swoich terytoriów.
"Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" - napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.
Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 600 m od zabudowań. O miejscowości, w której znaleziono drona w woj. warmińsko-mazurskim, poinformowała podczas konferencji rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
A media w Rosji "zareagowały" na wydarzenia w Polsce w ten sposób:
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka po godz. 15.00 przekazała, że do tej pory znaleziono szczątki dziesięcu dronów w dziesięciu miejscowościach. Odnaleziono je w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński); Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński) oraz w woj. warmińsko-mazurskim - w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).
Biały Dom poinformował, że Donald Trump jest na bieżąco informowany o wydarzeniach w Polsce i przeprowadzi dziś rozmowę z Karolem Nawrockim.