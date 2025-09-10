14:16

Na wydarzenia w Polsce zareagował rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow. W wypowiedzi cytowanej przez rosyjską agencję RIA Nowosti podkreślił, że zachodni przywódcy regularnie oskarżają Moskwę o prowokacje, nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów.

Przemawiając na konferencji prasowej w Moskwie, Pieskow stwierdził, że sprawa leży w gestii Ministerstwa Obrony i że ewentualny oficjalny komentarz na temat incydentu powinien pochodzić od przedstawicieli sił zbrojnych.

13:35

Jeden z rosyjskich dronów spadł tej nocy na dom mieszkalny we wsi Wyryki Wola niedaleko Włodawy na Lubelszczyźnie. Jego mieszkańcom nic się nie stało. Jak podkreślają ich sąsiedzi, cudem uniknęli tragedii. Tuż przed upadkiem drona zeszli bowiem na niższe piętro.





13:03

Polska oficjalnie wystąpiła o uruchmienie artykułu 4. Traktatu Waszyngtońskiego - przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Zrobił to polski ambasador przy NATO Jacek Najder. Artykuł 4. Traktatu jest bardzo krótki i mówi o wzajemnych konsultacjach państw członkowskich w przypadku poważnego zagrożenia.

Jak czytamy - "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron"

12:36

Politycy i wojskowi są zgodni - to, co wydarzyło się ostatniej nocy, to sytuacja bez precedensu. Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony budzi emocje i pytania. Ta sytuacja jest też idealną pożywką dla dezinformacji i paniki. Warto więc za premierem Donaldem Tuskiem podkreślić: "Nie ma powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny".

12:29

"Nie mamy żadnych niepokojących doniesień o jakichkolwiek szczątkach zestrzelonych dronów na terenie naszego regionu" - poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Informację tę przekazała po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie.

12::23

Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła w środę solidarność z Polską w związku z nocnym wtargnięciem rosyjskich dronów.

Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i NATO. Wcześniej szef włoskiego MSZ Antonio Tajani uznał atak rosyjskich dronów za zniewagę dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego.

12:12

Bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO przez rosyjskie drony budzi głębokie zaniepokojenie – oświadczył w środę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Rosyjskie ataki na Ukrainę, do których doszło w nocy z wtorku na środę, określił jako „barbarzyńskie”.

„Był to wyjątkowo lekkomyślny krok ze strony Rosji, który jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez przywódcę Rosji Władimira Putina i nieustannych bombardowaniach, którym każdego dnia poddawani są niewinni Ukraińcy” – czytamy w oświadczeniu szefa brytyjskiego rządu.

Starmer poinformował, że rano skontaktował się z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Podczas rozmowy polityk wyraził poparcie Wielkiej Brytanii dla Polski oraz zapewnił o nieustającym wsparciu Ukrainy.

12:10

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej MSZ wezwie w środę przedstawiciela Rosji, któremu zostanie wręczona nota protestacyjna - poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Zaznaczył, że resort nie ujawni treści noty przed jej wręczeniem.

11:34

Nagranie strącenia rosyjskiego drona w miejscowości Cześniki w województwie lubelskim, który w nocy z wtorku na środę naruszył polską przestrzeń powietrzną, pokazał politolog, ekspert specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i militariami, Jarosław Wolski.

Zobacz nagranie.

11:02

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wywołało dyskusję o konieczności uruchomienia artykułu 4. NATO. Polska składa wniosek formalny w tej sprawie.

O czym mówi wspomniany artykuł i co oznacza dla Polski? Przeczytasz poniżej.

10:54

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał głos w trakcie kolejnej miesięczny smoleńskiej w Warszawie. "Mamy dzisiaj szczególny dzień, mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku, to jest po prostu atak" - powiedział.

10:35

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie informacje na temat naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. "Ok. 23:30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej. Ostatnie odnotowano ok. godz. 6:30" - podał szef rządu. Jak dodał, ostatni z dronów został zniszczony o godz. 6:45.

10:09

"Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed" - powiedziała w dorocznym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła. Izba zareagowała owacjami na stojąco.

10:07

"To jest bezprecedensowy moment w historii NATO i historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest wyjątkowy. Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało" - tak prezydent Karol Nawrocki skomentował wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Zapowiedział też zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

10:02

Rosyjski dron spadł na budynek w miejscowości Wyryki niedaleko Włodawy koło granicy z Białorusią. Nikomu nic się nie stało. ZOBACZ ZDJĘCIA.

09:35

Drona obcego pochodzenia znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w Łódzkiem - na terenie niezabudowanym. To prawie 300 kilometrów od granicy z Ukrainą.

09:11

Wołodymyr Zełenski zareagował na naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. "W Polskę wymierzonych było co najmniej osiem bezzałogowców" - poinformował w środę prezydent Ukrainy.

08:54

"Mamy najprawdopodobniej do czynienia z prowokacją na dużą skalę" - mówił o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony premier Donald Tusk. "Procedury zadziałały. Proces decyzyjny był bez zarzutu. Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy i także sojuszników" - podkreślał. Jednocześnie zapewnił, że nie ma powodu do paniki.

08:32

Drona obcego pochodzenia znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w woj. łódzkim - na terenie niezabudowanym. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzili dziennikarze RMF FM. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu są służby.

08:25

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. To już trzecie takie znalezisko w województwie lubelskim.

Wcześniej w Wyrykach niedaleko Włodawy dron spadł na budynek mieszkalny, uszkadzając jego dach. W Czosnówce koło Białej Podlaskiej dron spadł na pola.

08:09

Donald Trump nie skomentował wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Prezydent usłyszał pytanie, gdy wychodził z restauracji w pobliżu Białego Domu. Na razie brak komentarza Białego Domu w tej sprawie.