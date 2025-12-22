Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowy wieczór w holenderskim Nunspeet. Co najmniej dziewięć osób zostało rannych, w tym trzy ciężko, po tym, jak 56-letnia kobieta wjechała samochodem w tłum podczas corocznej parady świątecznych pojazdów. Policja na razie wyklucza celowe działanie sprawcy.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / ROLAND HEITINK/AFP / East News

Do zdarzenia doszło około godziny 18:45 w mieście Nunspeet w prowincji Geldria, gdzie tłumy zgromadziły się, by podziwiać tradycyjną paradę pojazdów ozdobionych świątecznymi światłami.

W pewnym momencie - informuje dziennik "De Telegraaf" - 56-letnia kobieta straciła panowanie nad samochodem i wjechała w stojących przy drodze widzów.

Kierująca pojazdem doznała lekkich obrażeń, natomiast dziewięć innych osób zostało rannych, z czego trzy są w stanie ciężkim.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zespoły ratunkowe. Ogłoszono alarm Grip-1, co oznacza skoordynowaną akcję wielu służb. W działaniach uczestniczyły pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja oraz kilka śmigłowców medycznych. Ranni zostali przetransportowani do okolicznych szpitali.

Pojazd, którym kierowała 56-letnia kobieta / ROLAND HEITINK/AFP / East News

Policja wyklucza na razie celowe działanie sprawcy

Policja poinformowała, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek wskazujących na działanie umyślne. Kierująca pojazdem została zatrzymana, co jest standardową procedurą w takich przypadkach. Okoliczności zdarzenia są jednak nadal badane.

W związku z incydentem odwołano zaplanowaną na wieczór paradę świateł, która miała przejechać przez Nunspeet. Organizatorzy poinformowali o decyzji w mediach społecznościowych, wyrażając współczucie dla poszkodowanych.