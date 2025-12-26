Kreml ogłosił, że nowy program zbrojeniowy Rosji na lata 2027-2036 zakłada modernizację triady nuklearnej oraz stworzenie kompleksowej obrony powietrznej. Prezydent Władimir Putin podkreślił, że doświadczenia z działań wojennych są wykorzystywane do kształtowania nowego oblicza rosyjskich sił zbrojnych.

Rosyjski program zbrojeniowy na lata 2027-2036 przewiduje szeroko zakrojone inwestycje w modernizację sił zbrojnych - podaje państwowa agencja TASS. Szczególny nacisk położono na utrzymanie i unowocześnienie triady nuklearnej, budowę kompleksowego systemu obrony powietrznej oraz zwiększenie potencjału eksportowego rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Program, zatwierdzany co pięć lat przez prezydenta Rosji, obejmuje rozwój, produkcję i utrzymanie gotowości bojowej uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego. Dokument uwzględnia zarówno obecne, jak i przyszłe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Rosji.

Triada nuklearna to system strategicznego odstraszania, oparty na trzech rodzajach środków przenoszenia broni jądrowej: pociskach balistycznych wystrzeliwanych z lądu (ICBM), pociskach balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM) oraz bombowcach strategicznych. Dzięki tej strukturze państwo posiada możliwość odpowiedzi na atak nuklearny nawet w przypadku zniszczenia części swojego arsenału, co zwiększa skuteczność odstraszania i bezpieczeństwo narodowe.

Wiele wskazuje na to, że nie dojdzie do porozumienia o kontroli nuklearnych zbrojeń między Rosją i USA. Chociaż obie strony wyraziły wolę przeprowadzenia rozmów w tej sprawie, do poważnych negocjacji nie doszło. Traktat Nowy START, który ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych oraz środków ich przenoszenia, wygasa w lutym 2026 roku.

Doświadczenia z wojny i liczby rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego

Prezydent Władimir Putin podczas spotkania poświęconego programowi zbrojeniowemu podkreślił, że rosyjskie wojska zdobywają bezcenne doświadczenie podczas tzw. specjalnej operacji wojskowej. Zdobyte umiejętności są wykorzystywane do kształtowania przemysłu obronnego.

Absolutnie bezcenne doświadczenie zdobywane przez żołnierzy jest w pełni wykorzystywane do kształtowania nowego oblicza sił zbrojnych i sektora obronnego - powiedział Putin, cytowany przez TASS.

Jak stwierdził, rosyjski przemysł zbrojeniowy działa stabilnie i zapewnia wojsku niezbędny sprzęt. W porównaniu z 2022 rokiem produkcja pojazdów opancerzonych wzrosła 2,2-krotnie, lekkich pojazdów opancerzonych (bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych) - 3,7-krotnie, a samolotów wojskowych - 4,6-krotnie - przekazał Władimir Putin. Produkcja broni i amunicji wzrosła w ostatnich latach ponad 22-krotnie, według informacji Kremla.