Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem - informuje Kancelaria Prezydenta RP. Wśród poruszonych tematów, znalazły się kwestie bezpieczeństwa, relacji transatlantyckich i gospodarcze.

"Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku Prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia" - poinformowała kancelaria prezydenta.

Jak dodano w komunikacie przywódcy Polski i USA rozmawiali o stanie relacji transatlantyckich. Poruszono też kwestię bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską.

Nawrocki dyskutował z Trumpem o najnowszych ustaleniach w sprawie ewentualnego pokoju w Ukrainie.

Rozmawiano także o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i sprawach energetyki.

Jak przekazała kancelaria: rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze. 

RMF FM o szczegółach rozmów między prezydentami

Głównym tematem oczywiście była tematyka bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, ale także w kontekście trwających negocjacji pomiędzy Ukrainą, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, państwami Europy. Pan prezydent Nawrocki prezentował tutaj nasze opinie i nasze stanowisko, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, wskazując oczywiście na Rosję jako burzyciela pokoju i Rosję, która w naszym przekonaniu nie jest skora do jakichkolwiek ustępstw w zakresie tych negocjacji - poinformował dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego prezydencki minister Marcin Przydacz.

Doradca Nawrockiego, relacjonując rozmowę z Trumpem zaznaczył, że polski prezydent wyraził przekonanie, iż w wysiłkach dyplomatycznych główny nacisk powinien być położony na stronę rosyjską. Mamy przekonanie, że strona amerykańska w dużej mierze widzi ten fakt - dodał, zastrzegając jednak, że Amerykanie poprowadzą negocjacje w sposób, jaki uznają za najbardziej skuteczny.

Przydacz podkreślił wagę relacji polsko-amerykańskich i podkreślił, że obie strony rozmawiają o przyszłych spotkaniach. O szczegółach poinformujemy, kiedy zapadną konkretne decyzje - przekazał RMF FM.