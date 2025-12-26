Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem - informuje Kancelaria Prezydenta RP. Wśród poruszonych tematów, znalazły się kwestie bezpieczeństwa, relacji transatlantyckich i gospodarcze.

Karol Nawrocki w trakcie rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem

"Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku Prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia" - poinformowała kancelaria prezydenta.

Jak dodano w komunikacie przywódcy Polski i USA rozmawiali o stanie relacji transatlantyckich. Poruszono też kwestię bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską.

Nawrocki dyskutował z Trumpem o najnowszych ustaleniach w sprawie ewentualnego pokoju w Ukrainie.

Rozmawiano także o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i sprawach energetyki.

Jak przekazała kancelaria: rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze.