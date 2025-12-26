Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei stwierdzili brak fragmentu szyny kolejowej na linii kolejowej relacji Sławięcice - Rudziniec na Opolszczyźnie - poinformowała w piątek policja. Eksperci PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze SOK powiadomili nas o tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice - Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej" - napisała w piątek policja.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Powiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wstępne ustalenia ekspertów PKP wskazują na warunki atmosferyczne jako przyczynę uszkodzenia.

"Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza. Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie" - podkreślili policjanci.