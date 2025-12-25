"Polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. We wpisie dodano, że „sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.

Myśliwce przechwyciły rosyjski samolot / Shutterstock

Balony w polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy obserwowano natomiast wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. "Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe" - napisało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Dowództwo dodało, że dla bezpieczeństwa czasowo wyłączona z użytkowania dla ruchu cywilnego była część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim.