Służby ratownicze dotarły do wraku samolotu, który rozbił się w Turcji. Na pokładzie znajdował się szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Piloci wcześniej zgłaszali konieczność awaryjnego lądowania.

Minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Jerlikaja poinformował ok. godz. 21 czasu polskiego, że służby ratownicze dotarły do wraku samolotu, na pokładzie którego znajdował się szef sztabu libijskiej armii generał Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad i cztery inne osoby. Wrak samolotu typu Falcon50 o numerze 9H-DFJ odnaleziono w dystrykcie Haymana niedaleko Ankary.

Premier Libii Abd al-Hamid ad-Dubajba (Abdul Hamid Dbeibeh) ogłosił, że opłakuje śmierć szefa sztabu armii libijskiej.

Maszyna wystartowała ze stolicy Turcji - Ankary. Leciała do Trypolisu w Libii.

Minister Jerlikaja informował, że kontakt radiowy z samolotem został utracony utracony 42 minuty po starcie (o godz. 20.52 czasu lokalnego, czyli o godz. 18.52 w Polsce). Dodał, że samolot poprosił o awaryjne lądowanie w rejonie dystryktu Haymana, ale później nie nawiązano z nim kontaktu.

Wizyta Haddada w Turcji była wcześniej zapowiadana przez tureckie ministerstwo obrony. Spotkał się on z ministrem obrony Turcji Yasarem Gulerem i tureckim odpowiednikiem Selcukiem Bayraktaroglu, a także z innymi tureckimi dowódcami wojskowymi.

Nagrania tureckich nadawców pokazały błysk światła w miejscu, w którym samolot rzekomo stracił kontakt radiowy.

Artykuł jest aktualizowany