Maszyna wystartowała ze stolicy Turcji - Ankary. Leciała do Trypolisu w Libii.

Minister Jerlikaja informował, że kontakt radiowy z samolotem został utracony utracony 42 minuty po starcie (o godz. 20.52 czasu lokalnego, czyli o godz. 18.52 w Polsce). Dodał, że samolot poprosił o awaryjne lądowanie w rejonie dystryktu Haymana, ale później nie nawiązano z nim kontaktu.

Wizyta Haddada w Turcji była wcześniej zapowiadana przez tureckie ministerstwo obrony. Spotkał się on z ministrem obrony Turcji Yasarem Gulerem i tureckim odpowiednikiem Selcukiem Bayraktaroglu, a także z innymi tureckimi dowódcami wojskowymi.

Nagrania tureckich nadawców pokazały błysk światła w miejscu, w którym samolot rzekomo stracił kontakt radiowy.