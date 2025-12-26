Jeszcze do godzin wieczornych można w Krakowie poczuć namiastkę Betlejem. Przy ulicy Franciszkańskiej trwa wielkie kolędowanie przy żywej szopce.

Oprócz wielkiej żywej szopki odbędzie się w Krakowie jeszcze spektakl "Wigilijna opowieść" przygotowany przez Theatrum Formica i Duszpasterstwo Akademickie Mrowisko.

Przedstawienie będzie można oglądać od 17.30.

Uczestnicy wydarzenia wspólnie kolędują, a sama szopka cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, do obejrzenia inscenizacji ustawiają się nawet niewielkie kolejki.

Brakuje tylko śniegu, poza tym jest bardzo przyjemnie - komentuje dla RMF FM jeden widzów.



