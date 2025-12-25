Niespokojna aura w Kalifornii. W wielu hrabstwach - w tym w Los Angeles - wprowadzono stan wyjątkowy i nakazano ewakuację 380 rodzinom w związku z gwałtownymi burzami, które doprowadziły do lawin błotnych i powodzi błyskawicznych. Prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne.

  • W wielu kalifornijskich hrabstwach wprowadzono stan wyjątkowy i nakazano ewakuację 380 rodzinom z powodu gwałtownych burz, lawin błotnych i powodzi błyskawicznych.
  • Zimowe burze spowodowały powodzie i osuwiska w wielu miejscach południowej Kalifornii, utrudniając komunikację.
  • Strażacy z Los Angeles uratowali mężczyznę w tunelu odpływowym.
  • W hrabstwie San Bernardino wyciągali ludzi z samochodów uwięzionych na zalanej drodze.
  • Prognozy przewidują dalsze opady i zagrożenia, a tegoroczne Boże Narodzenie może być jednym z najbardziej deszczowych od lat.
  • Szczególnie zagrożone są tereny wokół Los Angeles, zniszczone przez pożary na początku 2025 roku.
Duże utrudnienia komunikacyjne

Jedne z największych zimowych burz spowodowały powodzie oraz osuwiska w wielu miejscach południowej Kalifornii - podaje Associated Press. Na nagraniach zamieszczonych m.in. przez straż pożarną i lokalną telewizję widać drogi zawalone błotem i skałami czy szybko płynącą wśród domów wodę sięgającą po kostki. Szeryf hrabstwa Humboldt pokazał z kolei, że w pewnym momencie wody było tak dużo, że woda sięgała jednemu z jego współpracowników do łokci.

Dramatyczne akcje ratunkowe

Strażacy z Los Angeles uratowali mężczyznę w tunelu odpływowym wpadającym do rzeki. Strażacy w hrabstwie San Bernardino musieli wydobywać ludzi, którzy utknęli w swoich samochodach na zawalonej błotem drodze do górskiego kurortu Wrightwood.

Gubernator Gavin Newsom ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwach Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego i Shasta. Nakazano też ewakuację 380 domostwom.

Kalifornia działa wcześnie i zdecydowanie, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by wyprzedzić niebezpieczne zimowe burze. Stan przygotował zasoby, aktywował władze ratunkowe i ściśle współpracujemy z lokalnymi partnerami, aby chronić społeczności i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Kalifornii - powiedział Newsom w środowym oświadczeniu.

W sumie w całych Stanach Zjednoczonych ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów i możliwych powodzi objęły obszar, na którym mieszka 41 milionów ludzi i obejmuje - oprócz Kalifonii - południową Nevadę i północno-zachodnią Arizonę.

Prognozy nie napawają optymizmem

Niestety w najbliższym czasie nie można się spodziewać znacznej poprawy pogody. Tegoroczne Boże Narodzenie może być jednym z najbardziej deszczowych od wielu lat. Szczególnie narażone na osuwiska i powodzie są obszary nawiedzone przez katastrofalne pożary, które zniszczyły dużą część okolic Los Angeles na początku 2025 roku.