Gubernator Gavin Newsom ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwach Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego i Shasta. Nakazano też ewakuację 380 domostwom.

Kalifornia działa wcześnie i zdecydowanie, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by wyprzedzić niebezpieczne zimowe burze. Stan przygotował zasoby, aktywował władze ratunkowe i ściśle współpracujemy z lokalnymi partnerami, aby chronić społeczności i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Kalifornii - powiedział Newsom w środowym oświadczeniu.

W sumie w całych Stanach Zjednoczonych ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów i możliwych powodzi objęły obszar, na którym mieszka 41 milionów ludzi i obejmuje - oprócz Kalifonii - południową Nevadę i północno-zachodnią Arizonę.

Prognozy nie napawają optymizmem

Niestety w najbliższym czasie nie można się spodziewać znacznej poprawy pogody. Tegoroczne Boże Narodzenie może być jednym z najbardziej deszczowych od wielu lat. Szczególnie narażone na osuwiska i powodzie są obszary nawiedzone przez katastrofalne pożary, które zniszczyły dużą część okolic Los Angeles na początku 2025 roku.

