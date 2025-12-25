Niespokojna aura w Kalifornii. W wielu hrabstwach - w tym w Los Angeles - wprowadzono stan wyjątkowy i nakazano ewakuację 380 rodzinom w związku z gwałtownymi burzami, które doprowadziły do lawin błotnych i powodzi błyskawicznych. Prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne.
Jedne z największych zimowych burz spowodowały powodzie oraz osuwiska w wielu miejscach południowej Kalifornii - podaje Associated Press. Na nagraniach zamieszczonych m.in. przez straż pożarną i lokalną telewizję widać drogi zawalone błotem i skałami czy szybko płynącą wśród domów wodę sięgającą po kostki. Szeryf hrabstwa Humboldt pokazał z kolei, że w pewnym momencie wody było tak dużo, że woda sięgała jednemu z jego współpracowników do łokci.