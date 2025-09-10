W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołał pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Na kilka godzin zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji. Przed godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się". Zapraszamy do śledzenia naszej relacji minuta po minucie.

Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki / Wojtek Jargilo / PAP

11:02

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wywołało dyskusję o konieczności uruchomienia artykułu 4. NATO. Polska składa wniosek formalny w tej sprawie.

O czym mówi wspomniany artykuł i co oznacza dla Polski? Przeczytasz poniżej.

10:54

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał głos w trakcie kolejnej miesięczny smoleńskiej w Warszawie. "Mamy dzisiaj szczególny dzień, mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku, to jest po prostu atak" - powiedział.

10:35

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie informacje na temat naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. "Ok. 23:30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej. Ostatnie odnotowano ok. godz. 6:30" - podał szef rządu. Jak dodał, ostatni z dronów został zniszczony o godz. 6:45.

10:09

"Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed" - powiedziała w dorocznym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła. Izba zareagowała owacjami na stojąco.

10:07

"To jest bezprecedensowy moment w historii NATO i historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest wyjątkowy. Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało" - tak prezydent Karol Nawrocki skomentował wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Zapowiedział też zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

10:02

Rosyjski dron spadł na budynek w miejscowości Wyryki niedaleko Włodawy koło granicy z Białorusią. Nikomu nic się nie stało. ZOBACZ ZDJĘCIA.

09:35

Drona obcego pochodzenia znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w Łódzkiem - na terenie niezabudowanym. To prawie 300 kilometrów od granicy z Ukrainą.

09:11

Wołodymyr Zełenski zareagował na naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. "W Polskę wymierzonych było co najmniej osiem bezzałogowców" - poinformował w środę prezydent Ukrainy.

08:54

"Mamy najprawdopodobniej do czynienia z prowokacją na dużą skalę" - mówił o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony premier Donald Tusk. "Procedury zadziałały. Proces decyzyjny był bez zarzutu. Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy i także sojuszników" - podkreślał. Jednocześnie zapewnił, że nie ma powodu do paniki.

08:32

Drona obcego pochodzenia znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w woj. łódzkim - na terenie niezabudowanym. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzili dziennikarze RMF FM. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu są służby.

08:25

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. To już trzecie takie znalezisko w województwie lubelskim.

Wcześniej w Wyrykach niedaleko Włodawy dron spadł na budynek mieszkalny, uszkadzając jego dach. W Czosnówce koło Białej Podlaskiej dron spadł na pola.

08:09

Donald Trump nie skomentował wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Prezydent usłyszał pytanie, gdy wychodził z restauracji w pobliżu Białego Domu. Na razie brak komentarza Białego Domu w tej sprawie.