Premier Donald Tusk zabierał głos w sprawie szokujących doniesień dotyczących Szpitala Południowego. Po ujawnieniu przez byłego pracownika placówki informacji o możliwych błędach medycznych, które miały prowadzić nawet do śmierci pacjentów, szef rządu zapowiada dokładne wyjaśnienie każdej kwestii. "Niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca czy nie, będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy" – zapewnił premier.

Donald Tusk / PAP/Andrzej Jackowski / PAP/EPA

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Szpital Południowy znalazł się w centrum medialnej burzy po wywiadzie, którego w Kanale Zero udzielił były pracownik tej placówki, dr Emil Jędrzejewski. Lekarz ujawnił, że na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym miało dochodzić do poważnych nieprawidłowości w wykonywaniu procedur medycznych. Według jego relacji, błędy personelu prowadziły do powikłań, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci pacjentów.

Premier o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej w województwie pomorskim. Szef rządu podkreślił, że państwo nie zamierza zamiatać sprawy pod dywan. Niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca czy nie, będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy i tam, gdzie jest potrzebna prokuratura, ona już działa - zapowiedział Tusk.

Premier zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, którego zobowiązał "do bardzo osobistej pieczy nad wszystkimi tymi sprawami". Szef rządu nie wyklucza powrotu do wcześniejszych doniesień dotyczących Szpitala Południowego, które już wcześniej trafiały do prokuratury.

To nie jest skala, która się różni od innych szpitali, ale na wszelki wypadek trzeba będzie sprawdzić wszystko do samego spodu, co działo się w tym szpitalu - podkreślił premier.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że nie zamierza wydawać pochopnych sądów na podstawie medialnych doniesień. Nie jest moim zadaniem ocenianie wiarygodności wypowiedzi w tych czy innych audycjach bohaterów tej sprawy. To nie jest moje zadanie, ja mam swoją opinię na temat wiarygodności niektórych źródeł, ale sprawa jest zbyt poważna, zarzuty są bardzo poważne - zaznaczył.

W środę dr Emil Jędrzejewski stawił się w warszawskiej prokuraturze okręgowej.

Sprawa Dawida Kacprzyka

W poniedziałek wszczęte zostały dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego; chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR.



W szpitalu kontrolę prowadzą NFZ i warszawski ratusz. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.

Sprawa to pokłosie doniesień portalu Zero.pl na temat lekarza Dawida Kacprzyka, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Wynikało z nich, że Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

W ubiegłym tygodniu Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Lekarz zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, które placówka musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania.