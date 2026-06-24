​Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów - poinformowało biuro meteorologiczne Met Office. Poprzedni rekord dodatniej temperatury utrzymywał się przez... pół wieku. Brytyjczycy, podobnie jak mieszkańcy innych europejskich państw, zmagają się z upałami. W części Zjednoczonego Królestwa obowiązuje czerwony alarm pogodowy, oznaczający zagrożenie dla zdrowia i życia.

  • Środa, 24 czerwca 2026 roku, była najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów. 
  • W Gosport (Hampshire) odnotowano rekordowe 36,1 st. C - wcześniejszy rekord padł tego samego dnia w Charlwood (Surrey) - 35,7 stopni Celsjusza.
  • Poprzedni rekord czerwcowy utrzymywał się od 1976 i 1957 roku.
  • Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronie głównej RMF24.pl.

W Gosport w hrabstwie Hampshire temperatura wyniosła w środę 36,1 stopnia Celsjusza. Po raz pierwszy rekord sprzed pół wieku został pobity kilka godzin wcześniej, gdy termometry pokazały 35,7 stopni Celsjusza w Charlwood w hrabstwie Surrey, na południe od Londynu, nieopodal lotniska Gatwick.

Rekord sprzed pół wieku został pobity

Dotychczasowy rekord, który wynosił 35,6 stopni Celsjusza, padł w latach 1976 i 1957, odpowiednio w Southampton podczas słynnej fali gorąca z 1976 r. oraz na londyńskim Camden Square.

Od rana w wielu miejscach Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy czerwony alarm, wydany przez Met Office. "Radzimy ludziom podjąć natychmiastowe działania, by chronić swoje bezpieczeństwo" - podaje biuro. Alert objął m.in Londyn, południową i wschodnią Anglię, Walię, East Midlands i West Midlands.

BBC: Tysiąc szkół zamknięto przez upały

Z kolei stacja BBC przekazała, że około tysiąc szkół zostało zamkniętych albo zakończy działalność wcześniej niż zwykle

Przewoźnicy kolejowi radzą pasażerom, by na terenach objętych czerwonym alertem podróżować tylko, jeśli jest to konieczne i ostrzegają, że trzeba liczyć się z opóźnieniami i anulowanymi połączeniami. 

Dotyczy to m.in. pasażerów: Gatwick Express, Stansted Express Thameslink, londyńskiej Elizabeth Line, Southern, Merseyrail i Great Western Railway.

Czerwony alarm oznacza, że najbardziej zagrożone są osoby starsze, noworodki, dzieci w wieku poniżej pięciu lat oraz ci, którzy mają problemy z poruszaniem się i nie mogą łatwo odsunąć się z nasłonecznionych miejsc oraz osoby z przewlekłymi schorzeniami, szczególnie dotyczącymi dróg oddechowych i serca - powiedział BBC dr Thomas Pattel Campbell, zastępca szefa Royal College of General Practicioners, zrzeszenia lekarzy rodzinnych.

"Londyn się gotuje"

Alarm obowiązywać ma do godz. 23.59 w czwartek. Według prognoz upały potrwają przynajmniej do końca tygodnia. Londyn się gotuje - ostrzegł we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, podkreślając wagę kryzysu klimatycznego podczas konferencji London Climate Action Week. 

Ocenił, że "kryzys energetyczny obnaża obłęd świata uzależnionego od węglowodorów".

W maju Komisja ds. Zmian Klimatycznych (CCC) ostrzegła, że globalne ocieplenie zagraża brytyjskiemu sposobowi życia. "Królestwo zbudowane zostało z myślą o klimacie, który już nie istnieje" - ostrzegła w raporcie niezależna instytucja przygotowująca dla parlamentu i rządu analizy związane ze zmianami klimatycznymi.

W dokumencie zalecono przebudowę szkół i szpitali oraz wprowadzenie limitów temperatury w miejscach pracy. 

Zobacz również: