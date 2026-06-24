BBC: Tysiąc szkół zamknięto przez upały

Z kolei stacja BBC przekazała, że około tysiąc szkół zostało zamkniętych albo zakończy działalność wcześniej niż zwykle.

Przewoźnicy kolejowi radzą pasażerom, by na terenach objętych czerwonym alertem podróżować tylko, jeśli jest to konieczne i ostrzegają, że trzeba liczyć się z opóźnieniami i anulowanymi połączeniami.

Dotyczy to m.in. pasażerów: Gatwick Express, Stansted Express Thameslink, londyńskiej Elizabeth Line, Southern, Merseyrail i Great Western Railway.

Czerwony alarm oznacza, że najbardziej zagrożone są osoby starsze, noworodki, dzieci w wieku poniżej pięciu lat oraz ci, którzy mają problemy z poruszaniem się i nie mogą łatwo odsunąć się z nasłonecznionych miejsc oraz osoby z przewlekłymi schorzeniami, szczególnie dotyczącymi dróg oddechowych i serca - powiedział BBC dr Thomas Pattel Campbell, zastępca szefa Royal College of General Practicioners, zrzeszenia lekarzy rodzinnych.

"Londyn się gotuje"

Alarm obowiązywać ma do godz. 23.59 w czwartek. Według prognoz upały potrwają przynajmniej do końca tygodnia. Londyn się gotuje - ostrzegł we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, podkreślając wagę kryzysu klimatycznego podczas konferencji London Climate Action Week.

Ocenił, że "kryzys energetyczny obnaża obłęd świata uzależnionego od węglowodorów".

W maju Komisja ds. Zmian Klimatycznych (CCC) ostrzegła, że globalne ocieplenie zagraża brytyjskiemu sposobowi życia. "Królestwo zbudowane zostało z myślą o klimacie, który już nie istnieje" - ostrzegła w raporcie niezależna instytucja przygotowująca dla parlamentu i rządu analizy związane ze zmianami klimatycznymi.

W dokumencie zalecono przebudowę szkół i szpitali oraz wprowadzenie limitów temperatury w miejscach pracy.