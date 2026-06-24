Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów - poinformowało biuro meteorologiczne Met Office. Poprzedni rekord dodatniej temperatury utrzymywał się przez... pół wieku. Brytyjczycy, podobnie jak mieszkańcy innych europejskich państw, zmagają się z upałami. W części Zjednoczonego Królestwa obowiązuje czerwony alarm pogodowy, oznaczający zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Środa, 24 czerwca 2026 roku, była najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów.
- W Gosport (Hampshire) odnotowano rekordowe 36,1 st. C - wcześniejszy rekord padł tego samego dnia w Charlwood (Surrey) - 35,7 stopni Celsjusza.
- Poprzedni rekord czerwcowy utrzymywał się od 1976 i 1957 roku.
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W Gosport w hrabstwie Hampshire temperatura wyniosła w środę 36,1 stopnia Celsjusza. Po raz pierwszy rekord sprzed pół wieku został pobity kilka godzin wcześniej, gdy termometry pokazały 35,7 stopni Celsjusza w Charlwood w hrabstwie Surrey, na południe od Londynu, nieopodal lotniska Gatwick.
Dotychczasowy rekord, który wynosił 35,6 stopni Celsjusza, padł w latach 1976 i 1957, odpowiednio w Southampton podczas słynnej fali gorąca z 1976 r. oraz na londyńskim Camden Square.
Od rana w wielu miejscach Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy czerwony alarm, wydany przez Met Office. "Radzimy ludziom podjąć natychmiastowe działania, by chronić swoje bezpieczeństwo" - podaje biuro. Alert objął m.in Londyn, południową i wschodnią Anglię, Walię, East Midlands i West Midlands.