Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, po kilku dniach poszukiwań ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Śledczy będą ustalać, czy to 19-latek, który w sobotę wieczorem wpadł do zalewu z deski SUP.

/ Fundacja Wodna Służba Ratownicza we Wrocławiu /

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W środę około godz. 18 do ratowników Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie od świadków, którzy na Zalewie Mietkowskim podczas pływania łodzią, natknęli się na dryfujące ciało człowieka.

Na miejscu był obecny zespół poszukiwawczy Wodnej Służby Ratowniczej, który prowadził tam działania w związku z niedawnym, prawdopodobnie utonięciem, 19-letniego mężczyzny, który spadł z deski SUP - mówi Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej.

Ciało zostało wydobyte na brzeg i zabezpieczone do badań.

Tożsamość tej osoby jeszcze nie jest potwierdzona - zastrzega Maciaszek. Tym będzie zajmować się policja i prokuratura.