Czołgiem na cmentarz

Według CBC, izraelska armia (IDF) systematycznie niszczyła kamienie nagrobne, parkowała czołgi w pobliżu cmentarza, używała ciężkiego sprzętu do tworzenia nasypów oraz detonowała ładunki wybuchowe na terenie cmentarza. W sierpniu ubiegłego roku IDF opublikowała nagranie z operacji zniszczenia tunelu Hamasu, które miało miejsce w pobliżu cmentarza. Analiza CBC wskazuje, że chodziło właśnie o ten cmentarz.

Izraelskie siły zbrojne tłumaczą, że działania były konieczne do zniszczenia tunelu przebiegającego pod cmentarzem i odbywały się w warunkach bojowych, co uniemożliwiło ochronę grobów. Jednak niezależna grupa dziennikarzy śledczych Bellingcat informuje, że zniszczenia były kontynuowane również w kwietniu bieżącego roku, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia części z kanadyjskimi grobami.

Rodzina Jaradeh ucieka do Egiptu

Kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że pozostaje w kontakcie z lokalnymi władzami w Izraelu, jednak nie ujawniono szczegółów rozmów. Rodzina Jaradeh, która opiekowała się nagrobkami, musiała uciec do Egiptu.

Czym był kryzys sueski?

Kryzys sueski z 1956 roku, który doprowadził do obecności sił pokojowych ONZ, był wynikiem nacjonalizacji Kanału Sueskiego przez Egipt, co naruszyło interesy Wielkiej Brytanii i Francji. Izrael, w porozumieniu z tymi krajami, zaatakował Egipt, co miało stanowić pretekst do interwencji zbrojnej. W odpowiedzi, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję umożliwiającą stworzenie sił pokojowych, które miały nadzorować wycofanie wojsk.