Izraelscy żołnierze zniszczyli cmentarz w dzielnicy Tuffah w Gazie, gdzie spoczywają kanadyjscy żołnierze, którzy zginęli podczas służby w siłach pokojowych ONZ po kryzysie sueskim w 1956 roku. Informację tę podał w środę kanadyjski nadawca publiczny CBC, opierając się na analizie zdjęć satelitarnych.
- Kanadyjski cmentarz wojskowy z grobami 22 żołnierzy został zniszczony przez izraelską armię podczas operacji przeciwko Hamasowi.
- Izrael tłumaczył działania koniecznością walki i brakiem możliwości ochrony grobów.
- Rodzina opiekująca się nagrobkami musiała uciec do Egiptu.
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Cmentarz, którym zarządza Commonwealth War Graves Commission, jest miejscem spoczynku 22 kanadyjskich żołnierzy. To ostatni kanadyjscy żołnierze pochowani poza granicami kraju (później Kanada zmieniła zasady dotyczące pochówków wojskowych).