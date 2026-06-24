W ciągu trzech lat do prokuratury wpłynęło 12 zgłoszeń w sprawie zgonów w Warszawskim Szpitalu Południowym - przekazał na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. "Będziemy sprawdzać wszystko. Także te sprawy, które były umorzone" - dodał.
- W ciągu trzech lat do prokuratury wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Warszawskim Szpitalu Południowym.
- Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział ponowne sprawdzenie wszystkich spraw, także tych umorzonych.
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We wtorek w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski mówił, że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Już w Porannej rozmowie w RMF FM Waldemar Żurek zapowiadał, że dziś Jędrzejewski zostanie przesłuchany w prokuraturze. Minister sprawiedliwości na antenie RMF FM zapowiedział też, że wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w Szpitalu Południowym, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. Od rana jestem na gorącej linii z prokuraturą, więc spotkam się też z panią prokurator, która nadzoruje to śledztwo. Wiem też, że rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda - mówił w RMF FM minister.