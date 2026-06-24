Pierwsza to jest to, co Adrian Zandberg w Sejmie w czasie wniosków formalnych określił ośmiornicą warszawską, czyli funkcjonowanie warszawskiego samorządu i upolitycznienie zarządów szpitali rad nadzorczych. To utrudnia skuteczny nadzór. Drugie to w ogóle funkcjonowanie samorządów w kraju, bo samorządy są właścicielami placówek publicznych - stwierdził, wskazując tu na problem tzw. kolesiostwa. Przywołał niedawną sytuację z byłym już prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim, który został odwołany w referendum.

Jak te samorządy funkcjonują? Dlaczego został odwołany prezydent Krakowa - drugiego co do wielkości miasta w Polsce? No właśnie. Obsadzanie stanowisk będących w gestii administracji miasta Krakowa było po linii politycznej, a nie po linii merytorycznej, profesjonalnej - stwierdził.

I trzecia (przyczyna) - kontynuował - poziom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. I to jest chyba ten główny temat, który zaprząta uwagę opinii publicznej, bo system jest tak skonstruowany, że w zasadzie trudny jest skuteczny nadzór nad szpitalami, zwłaszcza że większość szpitali publicznych należy do samorządów powiatowych.

Podkreślił, że "Warszawa w tym sensie też jest na poziomie powiatu i na takim poziomie trudno zbudować w ramach urzędu miasta czy urzędu starostwa taki zasób, który będzie gwarantował skuteczny nadzór nad szpitalem".

Zmiany strukturalne systemu. Balicki kreśli scenariusz

Odniósł się do tego, jak widzi przeprowadzenie zmian strukturalnych w służbie zdrowia. W 1999 roku, jak była wprowadzana reforma rządu Jerzego Buzka, to ona polegała m.in. na tym, że rozdzielono instytucję, która to finansuje. Na początku od dostarczania świadczeń, czyli szpitali, które przekazano w ręce samorządów. Wcześniej - w latach dziewięćdziesiątych i za czasów PRL- wojewoda był właścicielem szpitala i miał pieniądze na ich finansowanie - tłumaczył.

Teraz, jak to rozdzielono, to kto odpowiada za funkcjonowanie opieki zdrowotnej w danym województwie? Każdy mówi: ja mam tylko swój szpital i muszę dbać o swój szpital. NFZ mówi: ja przekazuję pieniądze, ale nie odpowiadam za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym. A jeszcze na dodatek wojewoda w ramach takiego uregulowanego ustawowo sposobu, zatwierdza nowe inwestycje. Wtedy nawet prezydent może powiedzieć, "ale to wojewoda zatwierdza". Mamy w systemie rozmytą odpowiedzialność - dodał.

Balicki: Minister zdrowia musi odbudować zaufanie do systemu

Był pytany też o odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Ministerstwo ma określone obowiązki, jeśli chodzi o reagowanie na nieprawidłowości. I ma narzędzia. Widzimy, że pani minister schowała się w cieniu. W przypadku takiej afery, no bo tak to trzeba już określić, minister nie może chować się w cieniu, musi odbudować zaufanie do systemu - stwierdził, dodając, że "zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym i słabiej zorientowane nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej".

A dzisiaj takie nastroje w środowiskach mogą się pojawić. Minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego problemu. Nie widać jej - ocenił.

Balicki wprost: Spodziewam się dymisji mister zdrowia

Marek Balicki zasugerował, że wobec zaistniałej sytuacji spodziewa się dymisji szefowej resortu zdrowia.