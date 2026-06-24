"Jako pięć dużych europejskich państw wysyłamy pięć przesłań" – powiedział dziś na konferencji prasowej kanclerz Niemiec Friedrich Merz po spotkaniu liderów grupy krajów E5 w Berlinie. Wśród nich znalazły się m.in. wsparcie dla Ukrainy, współpraca między członkami Sojuszu i zwiększanie wydatków na obronność w Europie. Przesłania te będą propagowane podczas m.in. lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
- Grupa E5, czyli Niemcy, Polska, Francja, Włochy i Wielka Brytania, spotkała się na najwyższym szczeblu, by omówić kwestie obronności i współpracy transatlantyckiej.
- Państwa zaprezentowały pięć przesłań, które będą propagowane podczas m.in. lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
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W skład krajów grupy E5 - czyli tych państw Europy, które najwięcej wydają na obronność - wchodzą: Niemcy, Polska, Francja, Włochy oraz Wielka Brytania. Do tej pory format ten funkcjonował na szczeblu ministrów obrony, teraz w Berlinie pojawili się liderzy państw.
W spotkaniu wziął również udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który połączył się z europejskimi liderami online z Waszyngtonu. Za kilka godzin Rutte ma rozpocząć rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Kanclerz Niemiec podkreślił, że pierwszym przekazem jest "opowiadanie się za NATO", które dba o bezpieczeństwo w obszarze transatlantyckim "z myślą o wszystkich sojusznikach".
Kolejnym ma być "odnowienie Sojuszu" i wzmocnienie w nim filaru europejskiego m.in. poprzez rosnące w Europie wydatki na obronność.
Po trzecie działamy wspólnie, ponieważ nie uda nam się realizować naszych celów w zakresie obronności, jeżeli będziemy działać w pojedynkę. Chcemy działać jako Europejczycy również we współpracy z Amerykanami, we współpracy transatlantyckiej. (...) Nasi sąsiedzi powinni się czuć bezpieczni, jeżeli Niemcy też są bezpieczniejsze i silniejsze - podkreślił.
Czwartym przekazem jest wsparcie dla Ukrainy. Rząd federalny proponuje, aby Kijów otrzymał obietnicę finansowania. Musimy pokazać Rosji, że Ukraina będzie silna, ponieważ wsparcie z Europy nie będzie słabnąć - zaznaczył Merz.
Jako ostatnie przesłanie Merz wymienił aprobatę ws. postępujących negocjacji amerykańsko-irańskich.
Kanclerz Niemiec zaznaczył, że o wszystkich tematach poruszanych podczas spotkania grupy E5 będzie informował prezydentów USA i Turcji: Donalda Trumpa i Recepa Tayyipa Erdogana.