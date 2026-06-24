Port Lotniczy Wrocław został uznany za najlepsze lotnisko w Europie w kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie, zdobywając prestiżową nagrodę ACI EUROPE Best Airport Award 2025. To pierwszy taki tytuł w historii, który trafił do polskiego portu lotniczego.

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Port Lotniczy Wrocław został laureatem nagrody ACI EUROPE Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 mln pasażerów rocznie. Jest pierwszym polskim lotniskiem, które zdobyło ten tytuł w ponad 20-letniej historii konkursu.

Wrocławskie lotnisko zostało docenione przez międzynarodowe jury konkursu, które oceniało całokształt działalności portów lotniczych w minionym roku.

Brano pod uwagę m.in. wyniki operacyjne, jakość obsługi pasażerów, innowacyjność, rozwój infrastruktury oraz działania na rzecz środowiska.

W uzasadnieniu werdyktu podkreślono, że Port Lotniczy Wrocław osiągnął rekordowe wyniki ruchu pasażerów, realizując jednocześnie największy program inwestycyjny w swojej historii.

Dodatkowo lotnisko aktywnie wspierało organizację finału Ligi Konferencji UEFA, jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Europie.

Rekordowe liczby mimo trudności

Rok 2025 okazał się przełomowy dla wrocławskiego lotniska. Pomimo 40-dniowego wstrzymania operacji lotniczych spowodowanego przebudową, port obsłużył rekordowe 4,9 mln pasażerów.

Szczególnie imponujące były wyniki podczas finału piłkarskiego Ligi Konferencji UEFA - w ciągu zaledwie 72 godzin lotnisko obsłużyło ponad 57 tys. pasażerów i 517 operacji lotniczych, ustanawiając rekordy dzienne we wszystkich kluczowych kategoriach ruchu.

Jury konkursu zwróciło uwagę nie tylko na wyniki operacyjne, ale także na działania proekologiczne.

"Jury zwróciło również uwagę na innowacyjne działania środowiskowe realizowane przez lotnisko, w tym projekt pasieki i produkcji miodu, który jury uznało za wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie wspierające bioróżnorodność" - napisano w komunikacie prasowym.



Wrocław wśród europejskich gigantów

Wśród wyróżnionych podczas tegorocznej gali ACI EUROPE Best Airport Award 2025 znalazły się także tak znane porty lotnicze jak londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.

Wrocławskie lotnisko dołączyło tym samym do elitarnego grona najlepszych lotnisk w Europie.



Nagroda przyznawana jest przez ACI World - międzynarodową organizację zrzeszającą ponad 2000 lotnisk z ponad 160 krajów. To ważne wyróżnienie dla Wrocławia i całej polskiej branży lotniczej, które potwierdza rosnącą pozycję polskich portów na mapie Europy.

