Czy Rafał Trzaskowski ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co działo się w Szpitalu Południowym? Czy opozycja, ruchy miejskie rozpoczną zbieranie podpisów pod referendum dotyczącym odwołania prezydenta Warszawy? Czy wiceprezydent Renata Kaznowska powinna podać się do dymisji? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jana Mencwela, radnego m. st. Warszawy, członka klubu Lewica - Miasto Jest Nasze - Wspólne Jutro. Zapraszamy!

Jan Mencwel / Paweł Wodzyński / East News

W czwartek stołeczni radni zdecydują o udzieleniu absolutorium prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Opozycja domaga się wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w Szpitalu Południowym i oczekuje politycznej odpowiedzialności osób nadzorujących miejską służbę zdrowia.

Jana Mencwela, radnego Warszawy z klubu Lewicy i Miasto Jest Nasze, zapytamy o to, czy Rafał Trzaskowski ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co działo się w warszawskim szpitalu? Czy opozycja, ruchy miejskie rozpoczną zbieranie podpisów pod referendum dotyczącym odwołania prezydenta Warszawy? Czy nadzorująca warszawskie szpitale wiceprezydent Renata Kaznowska powinna podać się do dymisji?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video