Czy lekarz-milioner i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym to poważny problem dla Koalicji Obywatelskiej? Czy zaważy to na wynikach wyborów parlamentarnych w 2027 roku? Co powinien zrobić Donald Tusk, by odciąć się od tej sytuacji? Dlaczego nie rozwiązał struktury warszawskiej KO? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru, poseł klubu parlamentarnego Centrum.

Ryszard Petru / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Ryszarda Petru zapytamy, czy powinno dojść do rekonstrukcji rządu? Czy ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko? Czy minister Marcin Kierwiński, który jest szefem lokalnych struktur KO, jest zagrożony? Kogo poświęci Donald Tusk?

Dla kogo będzie nowa partia "Konfederacja light"? Czy Ryszard Petru będzie rywalizował o wyborców tylko z Konfederacją, czy również z Partią Razem? Czy do nowego ugrupowania zaprosi swoich kolegów z klubu Centrum i Polski2050?

Naszego gościa zapytamy także o podniesienie drugiego progu podatkowego i kwoty wolnej od podatków.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RM FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.