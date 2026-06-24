Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałami dla mieszkańców aż dziesięciu województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Synoptycy prognozują, że słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

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Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nadchodzą ekstremalne upały. IMGW: Blisko 40 stopni

Ostrzeżenie IMGW dla 10 województw

Ostrzeżenia II stopnia IMGW przed upałami dotyczą województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego.

Według komunikatu IMGW maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza, a minimalna nocą - od 16 do 20 stopni.

Alerty obowiązują do czwartku, 27 czerwca, do godziny 10:00.

O tym należy pamiętać podczas upałów

Instytut przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Zaleca:

noszenie lekkiej, przewiewnej odzieży,

zakładanie nakrycia głowy,

regularne nawadnianie organizmu,

unikanie przebywania w pełnym słońcu.

Warto także ograniczyć wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia.

Ostrzeżenia II stopnia oznaczają, że prognozowane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą prowadzić do poważnych strat materialnych, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Służby apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza wśród osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych.

Synoptycy przypominają również, by nie zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach, nawet na krótki czas. Wysokie temperatury mogą być szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych i seniorów.

MSWiA wydało rekomendacje dla wojewodów ws. upałów

Rekomendacje dla wojewodów w sprawie postępowania dotyczącego fali upałów wydało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te wytyczne przedstawiciele administracji rządowej w terenie mają przesłać władzom samorządowym - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

W zaleceniach znalazło się polecenie podjęcia konkretnych działań. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci - na przykład uroczystości szkolne mają się odbywać w godzinach rannych. Kolejna sprawa, to szczególne zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne, przewlekle chore. Mowa jest też o zapewnieniu dostępu do wody zwierzętom domowym i wolno żyjącym. W budynkach użyteczności publicznej mają powstać tak zwane "miejsca chłodu".

Szczególną uwagę trzeba poświęcać sieciom energetycznym i zmniejszyć zużycie prądu i wody w okresie największego zapotrzebowania. Podczas imprez masowych uczestnikom trzeba zapewnić wodę i miejsca zacienione. W ekstremalnych warunkach pod uwagę ma być brane odwołanie imprez.

Pracodawcy mają mieć możliwość skracania czasu pracy. Zwiększyć ma się liczba ratowników w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Należy ograniczyć dostęp do lasów.

MSWiA wydało też rekomendację dotyczącą wydawania lokalnych ostrzeżeń przed upałami, a także o miejscach chłodu, czy dostępu do wody.