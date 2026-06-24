Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałami dla mieszkańców aż dziesięciu województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Synoptycy prognozują, że słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Ostrzeżenia II stopnia IMGW przed upałami dotyczą województw:
- zachodniopomorskiego,
- lubuskiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- śląskiego,
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- łódzkiego,
- mazowieckiego,
- świętokrzyskiego.
Według komunikatu IMGW maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza, a minimalna nocą - od 16 do 20 stopni.
Alerty obowiązują do czwartku, 27 czerwca, do godziny 10:00.
Instytut przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Zaleca:
- noszenie lekkiej, przewiewnej odzieży,
- zakładanie nakrycia głowy,
- regularne nawadnianie organizmu,
- unikanie przebywania w pełnym słońcu.
Warto także ograniczyć wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia.
Ostrzeżenia II stopnia oznaczają, że prognozowane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą prowadzić do poważnych strat materialnych, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Służby apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza wśród osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych.
Synoptycy przypominają również, by nie zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach, nawet na krótki czas. Wysokie temperatury mogą być szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych i seniorów.
Rekomendacje dla wojewodów w sprawie postępowania dotyczącego fali upałów wydało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te wytyczne przedstawiciele administracji rządowej w terenie mają przesłać władzom samorządowym - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
W zaleceniach znalazło się polecenie podjęcia konkretnych działań. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci - na przykład uroczystości szkolne mają się odbywać w godzinach rannych. Kolejna sprawa, to szczególne zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne, przewlekle chore. Mowa jest też o zapewnieniu dostępu do wody zwierzętom domowym i wolno żyjącym. W budynkach użyteczności publicznej mają powstać tak zwane "miejsca chłodu".
Szczególną uwagę trzeba poświęcać sieciom energetycznym i zmniejszyć zużycie prądu i wody w okresie największego zapotrzebowania. Podczas imprez masowych uczestnikom trzeba zapewnić wodę i miejsca zacienione. W ekstremalnych warunkach pod uwagę ma być brane odwołanie imprez.
Pracodawcy mają mieć możliwość skracania czasu pracy. Zwiększyć ma się liczba ratowników w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Należy ograniczyć dostęp do lasów.
MSWiA wydało też rekomendację dotyczącą wydawania lokalnych ostrzeżeń przed upałami, a także o miejscach chłodu, czy dostępu do wody.