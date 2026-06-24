Iga Świątek odpadła już w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Najwyżej rozstawiona tenisistka, która w ostatniej edycji tej imprezy dotarła do finału, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5:7, 6:2, 3:6. To był ostatni sprawdzian Polki przed rozpoczynającym się w poniedziałek turniejem w Wimbledonie, gdzie broni zdobytego przed rokiem mistrzostwa.

Iga Świątek podczas turnieju w Bad Homburg w 2025 r. / ARNE DEDERT / PAP/DPA

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Iga Świątek zajmuje 3. pozycję w światowym rankingu, w turnieju w niemieckim Bad Homburg rozstawiona była z numerem pierwszym, bo z powodu problemów z biodrem wycofała się Jelena Rybakina z Kazachstanu. Polka, ubiegłoroczna finalistka tej imprezy, w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.

Jej pierwszą rywalką była notowana na 24. miejscu na liście WTA Emma Navarro, która po słabszej pierwszej połowie roku i pauzie od marca do maja z powodu problemów zdrowotnych wróciła na wysoki poziom. Znakomitą formę prezentuje na trawie, w zeszłym tygodniu dotarła do finału turnieju WTA 250 w Nottingham. W pierwszej rundzie w Bad Homburg pokonała Niemkę Evę Lys 7:6 (8-6), 6:3.

Zły start Świątek

Świątek źle rozpoczęła środowy mecz, szybko straciła podanie i przegrywała już 0:3. Odrobiła stratę chwilę później, ale nie była w stanie ustabilizować serwisu i ponownie straciła podanie. Dopiero w drugiej części seta Polka zdołała doprowadzić do wyniku 4:4.

Kolejne gemy były wyrównane i zacięte, jednak siódmy podwójny błąd serwisowy w wykonaniu Świątek zakończył partię na korzyść Amerykanki 7:5.

W drugiej odsłonie sytuacja się odwróciła, najwyżej rozstawiona tenisistka znacząco ograniczyła liczbę błędów własnych i narzuciła rywalce swoje warunki gry. Od stanu 1:2 wygrała pięć gemów z rzędu i doprowadziła do decydującej partii.

Trzeci set był jednak powtórką pierwszego. Navarro przełamała przeciwniczkę w drugim gemie, po czym w kolejnym, najdłuższym w tym meczu, obroniła trzy break-pointy i objęła prowadzenie 3:0. Kolejne gemy były wyrównane, jednak Raszynianka nie zdołała odrobić straty. Znakomity serwis zawodniczki z Nowego Jorku zakończył spotkanie.

Po nieco ponad dwóch godzinach gry Amerykanka okazała się dzisiaj lepsza od Polki w trzech setach: 7:5, 2:6, 6:3. Środowe zwycięstwo pozwoliło Amerykance wyrównać bilans pojedynków ze Świątek na 2-2.

To był ostatni sprawdzian Polki przed turniejem w Wimbledonie, gdzie będzie bronić zdobytego przed rokiem mistrzostwa.

Znowu zły start Świątek

Świątek drugi raz w tym roku przegrała już pierwszy mecz turniejowy. Wcześniej w marcu odpadła w drugiej rundzie imprezy WTA 1000 w Miami po porażce z Magdą Linette i po raz pierwszy od sierpnia 2021 roku przegrała swój mecz otwarcia w turnieju.

W pierwszej rundzie w Bad Homburg odpadła Magdalena Fręch, która przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Japonką Naomi Osaką 4:6, 1:6.

Wynik meczu 2. rundy: Emma Navarro (USA) - Iga Świątek (Polska, 1) 7:5, 2:6, 6:3.