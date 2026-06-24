Piłkarz reprezentacji Kataru Assim Madibo, który w przegranym aż 0:6 spotkaniu mistrzostw świata z Kanadą sfaulował pomocnika rywali Ismaela Kone, został zawieszony na pięć meczów - poinformowała w środę FIFA. Wejście Katarczyka było tak ostre, że doprowadziło do złamania nogi Kanadyjczyka.

Surowa kara dla Katarczyka za faul na piłkarzu reprezentacji Kanady / Xinhua/ABACA / PAP/Abaca

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Do bardzo poważnego w skutkach zdarzenia doszło na początku drugiej połowy w czwartkowym (miejscowego czasu) meczu grupy B w Vancouver piłkarskich mistrzostw świata w USA, Meksyku i właśnie Kanadzie.

Kone po faulu rywala został zniesiony na noszach. Okazało się, że złamał nogę - Kanadyjczyk przeszedł już operację.