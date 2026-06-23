Jak stwierdził, Kijów jest gotowy na bezpośrednie negocjacje z Rosją w celu osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, ale nie oznacza to ciągłego czekania.

Nasza cierpliwość nie jest nieograniczona. Rada Bezpieczeństwa powinna rozważyć, jak długo może stosować strategię "poczekamy, zobaczymy" - jeśli to się utrzyma, Ukraina może zmodyfikować swoje podejście - powiedział Melnyk.

"Wynoście się z Ukrainy jak najszybciej"

Podkreślił również, że zawieszenie broni wzdłuż faktycznej linii rozgraniczającej jest już kompromisem ze strony Ukrainy. Kończąc swoje przemówienie, dyplomata zwrócił się bezpośrednio do przedstawiciela Rosji: Nigdy nie uda wam się utrzymać okupowanych ziem. Nigdy. Wynoście się z Ukrainy jak najszybciej.

Według ONZ maj 2026 r. był najtragiczniejszym miesiącem od początku wojny. Na skutek rosyjskich ataków zginęło co najmniej 274 cywilów, a 1763 zostało rannych.

W sumie, od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, ONZ potwierdziła śmierć 16 126 cywilów, w tym 796 dzieci. Rannych zostało 46 590 cywilów, w tym 2835 dzieci. Rzeczywiste liczby są prawdopodobnie znacznie wyższe.