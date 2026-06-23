Ukraina traci cierpliwość wobec bezczynności ONZ. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa stały przedstawiciel Ukrainy Andrij Melnyk ostrzegł, że jeśli organizacja nadal będzie zwlekać z reakcją na rosyjską agresję, "Ukraina może zmodyfikować swoje podejście". Dyplomata podkreślił gotowość do rozmów pokojowych z Rosją, ale zaznaczył, że cierpliwość Ukrainy "nie jest nieograniczona".
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Wojna w Ukrainie trwa już piąty rok. Andrij Melnyk zauważył, że w ostatnich miesiącach Ukraina wielokrotnie apelowała do Rady Bezpieczeństwa o przyjęcie rezolucji na rzecz całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni, jednak wysiłki te nie spotkały się z odpowiednią reakcją.
W ciągu ostatnich 15 miesięcy Ukraina wielokrotnie apelowała do Rady Bezpieczeństwa o przyjęcie rezolucji w sprawie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni. Niestety, wyciągnięta ręka Ukrainy wciąż wisiała w powietrzu - powiedział podczas spotkania w ONZ.