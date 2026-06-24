"W ramach naszego postępowania nie stwierdziliśmy na razie prawdopodobieństwa popełnienia żadnego poważnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu w Szpitalu Południowym" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Śledczy przesłuchali dziś doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego pracownika tej placówki.
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Dr Emil Jędrzejewski stwierdził we wczorajszym wywiadzie w Kanale Zero, że w Szpitalu Południowym w Warszawie miało dochodzić do licznych nieprawidłowości. Mówił m.in. że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Doktor Jędrzejewski stawił się w środę po godzinie 12.30 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Przed godz. 15 Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o zakończeniu przesłuchania. Odbywało się w charakterze zwykłego świadka, bez jakichkolwiek podejrzeń wobec tej osoby - zaznaczył prokurator.
Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania - powiedział prok. Skiba.
Prokuratorzy poinformowali Jędrzejewskiego, że nie jest to możliwe, gdyż świadek posiada istotne informacje dotyczące dwóch, toczących się postępowań, co komunikował we wtorek wieczorem, w nagraniu jednego z programów telewizyjnych.
Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby wraz z numerami PESEL tych osób. I stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce - zaznaczył rzecznik prokuratury.
Następnie prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem - dodał.
Mamy tutaj do czynienia w ciągu ostatnich trzech i pół roku z trzydziestoma dwoma postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach warszawskich. Dwanaście postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jest to liczba nieodbiegająca normą od innych postępowań dotyczących spraw o takim charakterze, które były prowadzone w innych jednostkach prokuratury i dotyczyły innych szpitali - mówił prokurator Piotr Skiba.
Poza lekarzem, którego przesłuchanie będzie kontynuowane w poniedziałek (29 czerwca), śledczy planują przesłuchać m.in. osoby, które zasiadały w zarządzie i radzie nadzorczej szpitala oraz prezydenta Warszawy, Rafala Trzaskowskiego.
Były ordynator Emil Jędrzejewski został zobowiązany do stawienia się w poniedziałek z pełnomocnikiem i złożenia zeznań.
Wtorkowy wywiad z lekarzem Emilem Jędrzejewskim był pokłosiem doniesień portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kacprzyk - były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus - miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.
W poniedziałek wszczęte zostały dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego; chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR.
W szpitalu kontrolę prowadzą NFZ i warszawski ratusz. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. Ministerstwo Zdrowia zleciło w środę wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.