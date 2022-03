Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują przegrupować się oraz skierować jednostki na inne obszary - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab dodaje, że jednocześnie Rosjanie kontynuują ataki na infrastrukturę Charkowa. Sztab uważa też, że nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę. Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 28.03.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rosyjski żołnierz w regionie Ługańska / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują się przegrupować - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy; Sztab uważa też, że nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę

Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Co działo się 32. inwazji Rosji na Ukrainę? Przeczytacie w zapisie relacji z 27.03.2022 i w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń .

05:49

Rosyjska inwazja w Ukrainie grozi gwałtownym zmniejszeniem dostaw zbóż do Ameryki Łacińskiej, co "skokowo" pogłębi zjawisko niedożywienia i głodu w tej części świata - ostrzega Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Eksperci FAO oceniają przed rozpoczynającą się dziś w stolicy Ekwadoru pięciodniową konferencją regionalną tej organizacji, że wojna na Ukrainie, zwanej spichlerzem świata, doprowadzi automatycznie do gwałtownego wzrostu cen zbóż. Taki będzie skutek "fali uderzeniowej", jaką wywoła na świecie rosyjska agresja - ostrzega FAO.

05:48

Witryna Bild.de nie jest już dostępna dla czytelników w Rosji. Zablokowania strony niemieckiego dziennika zażądało biuro rosyjskiego prokuratora generalnego - informuje RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Zablokowanie Bild.de przez rosyjskich cenzorów utwierdza nas w naszej pracy dziennikarskiej na rzecz demokracji, wolności i praw człowieka - skomentował redaktor naczelny Bild Johannes Boie.

Boie doradził czytelnikom w Rosji przejście na kanał "Bild" w sieci społecznościowej Telegram.



Jak podkreśla RND, inne niemieckie media nadal dostępne są na obszarze Rosji.



05:46

Zniszczenie przez wojska ukraińskie rosyjskiego okrętu desantowego "Saratow" prawdopodobnie podważy pewność rosyjskiej marynarki wojennej w kwestii prowadzenia operacji w pobliżu wybrzeży Ukrainy - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosja utrzymuje odległą blokadę ukraińskiego wybrzeża Morza Czarnego, skutecznie odcinając Ukrainę od międzynarodowego handlu morskiego. Rosyjskie siły morskie kontynuują także sporadyczne ataki rakietowe na cele na terenie Ukrainy. Zniszczenie okrętu desantowego "Saratow" w Berdiańsku prawdopodobnie podważy pewność rosyjskiej marynarki wojennej w kwestii prowadzenia w przyszłości operacji w pobliżu wybrzeży Ukrainy" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

O zniszczeniu należącego do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej okrętu desantowego "Saratow" ukraiński sztab generalny poinformował w czwartek.

05:10

Rozpoczynamy naszą relację z najważniejszych wydarzeń 33. dnia wojny w Ukrainie. Poniżej zamieszczamy streszczenie najważniejszych wydarzeń z nocy:

Rosjanie zrezygnowali z ofensywy w regionie Sum

Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują przegrupować się oraz skierować jednostki na inne obszary - poinformował wieczorem na Faceboooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"W kierunku Słobożańskiego wróg zrezygnował z działań ofensywnych w pobliżu miasta Sumy, próbując przegrupować i wycofać jednostki na inne kierunki" - napisano w komunikacie.

Sztab dodaje, że jednocześnie Rosjanie kontynuują ataki na infrastrukturę Charkowa. Także w kierunku miasta Izium próbują prowadzić operacje ofensywne.

Ukraiński sztab: Nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę

Nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę, obserwujemy transporty rakiet drogami w kierunku białoruskiego miasta Kalinkowicze - przekazał w nocy Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez poartal Euromaidan PR.

Sztab poinformował też, że siły wroga kontynuują rekonesans lotniczy w rejonie kowelskim w obwodzie wołyńskim, w okolicach miast Warasz i Sarny w obwodzie rówieńskim.

Wcześniej Sztab Generalny podał w komunikacie, że jednostki rosyjskie są przenoszone na terytorium Białorusi, co ma umożliwić rotację wojsk, które doznały znacznych strat, i wzmocnienie istniejących oddziałów, uzupełnienie zapasów jedzenia, paliwa i amunicji oraz ewakuację rannych i chorych.

Ciała rosyjskich żołnierzy wywiezione z Ukrainy

W ciągu ostatnich pięciu dni do obwodu Niżnego Nowogrodu w Rosji przewieziono ponad 600 ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na Ukrainie - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii.

"Według dostępnych informacji w ciągu ostatnich pięciu dni do garnizonów wojskowych obwodu Niżnego Nowogrodu przewieziono około 600 ciał żołnierzy, poległych na Ukrainie, z których większość służyła w 47. Dywizji Pancernej." - podał sztab w komunikacie.



Zełenski: Nasze priorytety są znane

Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nasze priorytety w negocjacjach są znane: suwerenność, integralność terytorialna Ukrainy są niekwestionowalne - powiedział Zełensk.i Skuteczne gwarancje bezpieczeństwa to podstawa. Oczywiście naszym celem jest pokój i jak najszybszy powrót do normalnego życia w naszym kraju - dodał.



W wywiadzie dla "Economist", który ukazał się w internetowym wydaniu tygodnika w niedzielę, prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, ale zwycięstwo oznacza dla niego uratowanie tak wielu ludzi, jak to możliwe.

Zwycięstwo to możliwość uratowania tak wielu ludzkich istnień, jak to możliwe (...), ponieważ bez tego nic nie ma sensu. Nasza ziemia jest ważna, tak, ale to tylko terytorium - ocenia prezydent w wywiadzie, który przeprowadziło w Kijowie troje dziennikarzy "Economista", w tym jego redaktor naczelna Zanny Minton Beddoes.

Zełenski jest sfrustrowany "reaktywną naturą sankcji, które są tak skonstruowane, że mają raczej ukarać Rosję za to, co zrobiła, niż zapobiec temu, by poszła dalej" - relacjonuje tygodnik.



Apel Oleny Zełenskiej

Żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - Olena - zwróciła się na Facebooku do społeczności międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się do wojny na Ukrainie. "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły" - napisała.

Wywiad Olafa Scholza

Kanclerz Olaf Scholz powiedział w wywiadzie dla publicznego nadawcy ARD powiedział, że Niemcy "robią wszystko, co w ich mocy i co możliwe (...), aby pomóc Ukrainie, włącznie z dostarczaniem broni". Dodał, że Berlin zakłada, iż w wojnie zginęło ponad 10 tys. rosyjskich żołnierzy.

Kanclerz potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów o tym, że Niemcy rozważają zakup tarczy antyrakietowej. Pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3. Według "Bild am Sonnntag" tarcza ta mogłaby objąć także Polskę.

Szef rządu zapewnił, że zmiana władzy w Rosji "nie jest celem ani NATO, ani amerykańskiego prezydenta".