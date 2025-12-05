"Nachalne domaganie się przeprosin, hołdów, w sytuacji, w której oni walczą o życie, budzi mój niesmak, ale z drugiej strony prezydentowi Zełenskiemu korona z głowy by nie spadła, gdyby przejeżdżając przez Polskę, poprosił o wizytę w Pałacu Prezydenckim" - powiedział w piątkowej Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do tego, że Karol Nawrocki nie wybiera się do Ukrainy. Prezydent stwierdził, że Wołodymyr Zełenski powinien wyrazić wdzięczność, a także że to on powinien przyjechać od Polski.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki w Nowym Jorku, USA, 23 września 2025 / Leszek Szymański / PAP

Szef MSZ odniósł się w piątek w RMF FM do apelu Karola Nawrockiego, który oczekuje od Zełenskiego wyrażenia wdzięczności za polskie wsparcie w wojnie.

Radosław Sikorski powiedział, że choć nachalne domaganie się hołdów czy podziękowań od Ukrainy w trakcie wojny jest nie na miejscu, to Zełenski mógłby poprosić o wizytę w Pałacu Prezydenckim.

Tomasz Terlikowski przypominał, że według dyplomatycznych zasad młodszy stażem prezydent odwiedza starszego, ale Sikorski dodał, że wojna zmienia zasady.

Prezydent Ukrainy wielokrotnie dziękował Polsce i polskim władzom za pomoc oraz wsparcie, zarówno publicznie, jak i prywatnie, podkreślając wspólne wysiłki w obronie regionu przed Rosją.

Polityka, ekonomia, nauka, sport, pogoda, kultura, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl .

Takie nachalne domaganie się przeprosin, hołdów, w sytuacji, w której oni walczą o życie, budzi mój niesmak, ale z drugiej strony prezydentowi Zełenskiemu korona z głowy by nie spadła, gdyby przejeżdżając przez Polską, poprosił o wizytę w Pałacu Prezydenckim - stwierdził w RMF FM Radosław Sikorski.

Tomasz Terlikowski przypomniał, że zasady dyplomacji są takie, że to prezydent młodszy stażem odwiedza tego, który jest starszy. Tak, oczywiście, ale wojna ma swoje prawa i okoliczności - powiedział wicepremier Sikorski.

Mam nadzieję, że to nie pretekst do epatowania swoją niechęcią do kraju, który dzielnie walczy i który trzyma wojska Putina z dala od naszych granic - dodał.

Komentarz szefa resortu spraw zagranicznych są pokłosiem apelu prezydenta Karola Nawrockiego.

Domagam się symetrii w relacjach z Ukrainą i oczekuję, że prezydent Wołodymyr Zełenski wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy i narodu polskiego za wsparcie, jakie otrzymuje od naszego narodu - powiedział w nagraniu zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

Prezydent Ukrainy walczącej z Rosją wielokrotnie dziękował Polsce za wsparcie. "Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie podczas jej prezydencji w Radzie UE. Razem bronimy niepodległości Ukrainy, Polski i całego regionu zagrożonego przez Rosję" - napisał w lipcu tego roku Zełenski. Jeszcze raz dziękuję panu osobiście za wszystko, czego dokonaliśmy wspólnie. Dziękuję za pomoc, dziękuję za wspólne, ważne decyzje podjęte w odpowiednim czasie, dziękuję za tę wizytę - mówił Wołodymyr Zełenski, zwracając się do ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy w czerwcu . Pragnę podziękować polskiemu prezydentowi, rządowi i wszystkim Polakom za tę drogę, którą przeszliśmy razem. Bardzo cenimy wasze wsparcie - tak z kolei mówił prezydent Ukrainy w kwietniu 2023 roku . Wcześniej, w kwietniu 2022 roku, zwrócił się bezpośrednio do ówczesnej pary prezydenckiej - Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, dziękując za "niezwykłe zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy". W sierpniu tego roku Zełenski podziękował natomiast obecnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za gratulacje z okazji 34. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy.

O innych wątkach poruszanych w piąkowej Porannej rozmowie w RMF FM można przeczytać poniżej.