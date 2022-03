Mer Irpienia podał, że miasto zostało wyzwolone z rąk Rosjan. Według sztabu generalnego Ukrainy wojska rosyjskie grupują się wokół Kijowa. Zacięte walki trwają w Mariupolu, ale obrońcy miasta powstrzymują ofensywę wroga. Wstępne dane pokazują, że w tym mieście w czasie inwazji zginęło już 5 tys. ludzi. Według najnowszych informacji ukraińskiego wywiadu w Rosji zaplanowano potajemną mobilizację. Brytyjscy i amerykańscy dziennikarze poinformowali o próbie otrucia Romana Abramowicza i dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją. Dziś, jeszcze przed pojawieniem się tej informacji, zdecydowano o przeniesieniu na wtorek kolejnej rundy rozmów pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami. Poniedziałek był też dniem, w którym ambasador Rosji w Polsce potwierdził, że dyplomaci, którzy dostali polecenie wyjazdu z naszego kraju, opuścili RP. Oto najważniejsze informacje 33. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Krytyczna sytuacja w Mariupolu

Portal Ukraińska Prawda podał, że ze wstępnych szacunków władz wynika, że w blokowanym przez Rosjan Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy zginęło prawie 5 tys. ludzi, w tym ok. 210 dzieci. W poniedziałek rano Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ogłosił, że wciąż nie może dostarczyć jakiejkolwiek pomocy do oblężonego. To może oznaczać, że niestety ofiar wkrótce będzie więcej.

45 rosyjskich dyplomatów opuściło Polskę

Po południu Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało od ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa informację, że dyplomaci, którzy dostali polecenie opuszczenia terytorium RP, opuścili Polskę. Mowa o 45 osobach, które pod tzw. przykryciem dyplomatycznym prowadziły działalność wywiadowczą w Polsce.

Potajemna rosyjska mobilizacja?

Ukraiński wywiad wojskowy podał w poniedziałek, że na terenie całej Rosji 1 kwietnia ma ruszyć masowa mobilizacja. Na Ukrainę mają trafić nawet więźniowie.

By ukryć mobilizację, ma ona odbywać się jednocześnie z planowanym poborem do służby wojskowej. Będzie to przykrywką dla dużej liczby zmobilizowanych przybywających do komisji wojskowych - czytamy w komunikacie ukraińskiego wywiadu.

Kyiv Post: Kolejny udaremniony zamach na prezydenta Ukrainy

Według anglojęzycznego ukraińskiego portalu Kyiv Post w pobliżu słowacko-węgierskiej granicy schwytano 25-osobową grupę wojskową dowodzoną przez rosyjskie siły specjalne. Zdaniem dziennikarzy jej zadaniem było przeprowadzenie zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Irpień wyzwolony

Ukraińskie służby świętowały dziś też sukces w Irpieniu. Władze miasta podały, że podkijowska miejscowość została wyzwolona z rąk Rosjan.

Próbowano otruć Romana Abramowicza i ukraińskich negocjatorów

Niepokojące informacje podali za to dziennikarze brytyjscy i amerykańscy. "Wall Street Journal", portal śledczy Bellingcat i "The Guardian" zgodnie piszą, że dwóch ukraińskich uczestników negocjacji i rosyjski oligarcha Roman Abramowicz doświadczyli objawów otrucia.

