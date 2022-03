"Nie ma żadnych informacji na temat obecności tej osoby w Szwajcarii" - tak władze w Bernie odpowiadają na doniesienia, które od lat są tajemnicą poliszynela. W kraju tym ma przebywać domniemana kochanka Władimira Putina – 38-letnia Alina Kabajewa – oraz jego dzieci. W internecie pojawiła się petycja, by ją deportować.

Alina Kabajewa na zdjęciu z 2011 roku / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Władimir Putin skrzętnie ukrywa swoje życie prywatne. Jedną z najsłynniejszych plotek jest jego związek z Aliną Kabajewą, która na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku zdobyła złoty medal w gimnastyce artystycznej.

Odkąd na Ukrainie wybuchła wojna, spekulacje na temat Kabajewy zaogniły się, zwłaszcza na temat miejsca jej pobytu.

"Kiedy trwa inwazja Putina na Ukrainę, trzyma on swoją rodzinę w ukryciu w górach gdzieś w Szwajcarii" - pisały między innymi "New York Post" i portal "Page Six".

Plotki o pobycie Aliny Kabajewej w Szwajcarii pojawiły się w marcu 2015 roku, kiedy to miała urodzić dziecko Putina w klinice Sant’Anna w Lugano. Gazeta "Blick" pisała, że przywódca Rosji był być obecny przy porodzie.

"Page Six" twierdzi, że Kabajewa urodziła w sumie Putinowi dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Wszystkie dzieci miały przyjść na świat w Szwajcarii i mają mieć szwajcarskie paszporty.

Od tej pory była sportsmenka ma mieszkać w kantonie Tessyn na południu kraju.

Teraz użytkownicy portalu change.org domagają się, by Szwajcaria deportowała Kabajewą.

Tymczasem telewizja RTS podała za Federalnym Departamentem Sprawiedliwości i Policji, że przeprowadzono dochodzenie, które nie potwierdziło obecności w tym kraju osoby o takim nazwisku. "Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji nie ma żadnych informacji na temat obecności tej osoby w Szwajcarii. Przeprowadzono niezbędne kontrole" - czytamy w przesłanym redakcji oświadczeniu.

Kobieta i jej dziecko pozostają tajemnicą - pisze "Le News".

Inne media spekulują, że Alina Kabajewa może przebywać z w tym kraju pod zmienionym nazwiskiem.

Małżeństwo i dwie dorosłe córki Putina

W 2008 roku gazeta "Moskovsky Korrespondent" napisała, że Władimir Putina rozwiódł się, by poślubić Kabajewą. Kreml zaprzeczył tym plotkom, a gazeta została zamknięta.

Niemniej jednak w 2013 roku po 30 latach małżeństwa Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą. Mają dwie córki: urodzoną w 1985 roku w Leningradzie Marię oraz Katerinę, która przyszła na świat w 1989 roku w Niemczech, kiedy rodzina mieszkała jeszcze w Niemczech.