„Ci, którzy nie są zachwyceni [tym, co powiedział Joe Biden w sobotę przyp. RMF] mają myślenie – przepraszam wszystkich – zaściankowe, że jak prezydent amerykański jest w Polsce, to musi mówić to, co Polacy chcą usłyszeć. Tymczasem on przedstawił bardzo ładną przemowę prezydenta Stanów Zjednoczonych i potencjalnego lidera świata. Przedstawił kierunki, w których powinniśmy iść – może nie błyskotliwie, ale bardzo przekonująco” – komentował amerykanista prof. Zbigniew Lewicki w Porannej rozmowie w RMF FM sobotnie przemówienie Joe Bidena w Warszawie. Jak dodał prof. Lewicki, jego zdaniem „to było naprawdę dobre, bardzo mocne przemówienie”. „Powiedział bardzo dużo. Ilu żołnierzy, ile czołgów, ile samolotów - to są sprawy gabinetowe” – ocenił gość Roberta Mazurka.

Biden poczynił krok w kierunku, żeby być przywódcą wspólnoty euroatlantyckiej. Zagrożenie ze strony Rosji Putina jest tak duże, że trzeba myśleć o tym, żeby nie dopuścić do tragedii, albo, żeby ją zmniejszyć - myśląc o Ukrainie - mówił prof. Zbigniew Lewicki. Mocniej, nie można. To było naprawdę dobre, bardzo mocne przemówienie. Brakowało tam może jednego zdania, które będziemy pamiętali - to zrobił Reagan, czy Kennedy. Ale i tak powiedział bardzo dużo. Ilu żołnierzy, ile czołgów, ile samolotów, to są sprawy gabinetowe - przekonywał gość Roberta Mazurka. Prezydent USA Joe Biden podczas wizyty w Polsce nazwał Władimira Putina rzeźnikiem. Do tych słów odniósł się w niedzielę francuski prezydent Emmanuel Macron. "Nie nazwałbym Władimira Putina rzeźnikiem" - zadeklarował w wystąpieniu na wiecu przed wyborami prezydenckimi. Prof. Lewicki pytany o zachowanie francuskiego prezydenta powiedział krótko: "Macron stracił okazję, żeby milczeć". Wkrótce cała rozmowa.