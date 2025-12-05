Duża awaria w internecie. Wiele popularnych stron internetowych było niedostępnych. To znów problem z Cloudflare. Do gigantycznej awarii z tym związanej doszło w połowie listopada. Z usług Cloudflare korzysta około 20 proc. wszystkich stron internetowych na świecie.

W piątkowy poranek wystąpiła duża awaria internetu, przez którą wiele popularnych stron było niedostępnych.

Problem dotyczył usług firmy Cloudflare, z której korzysta około 20 proc. wszystkich stron internetowych na świecie.

Użytkownicy zgłaszali trudności z dostępem do stron, w tym także do serwisu Downdetector.pl.

Zgłoszenia o niedostępności niektórych stron internetowych zaczęły pojawiać się w piątkowy poranek.

Użytkownicy alarmowali, że nie działają popularne strony jak Canva, Zoom czy Vinted. Zamiast strony internetowej widzieli komunikat "błąd 500".

Niemożliwe było także wejście na stronę Downdetector.pl, gdzie można zgłaszać informacje o niedostępności usług.

Nieczynna była strona Cloudflare - dostępcy usług internetowych.

Cloudflare potwierdził informacje o problemie, ale nie podał szczegółów. Firma informuje, że usterka została zlokalizowana.

Listopadowa awaria Cloudflare

Do ogromnej awarii internetu doszło w połowie listopada. Tysiące użytkowników zaczęły zgłaszać problemy z działaniem stron i innych usług.

Cloudflare poinformował, że wystąpiła "poważna awaria", ponieważ plik konfiguracyjny przeznaczony do obsługi ruchu związanego z zagrożeniami nie działał zgodnie z przeznaczeniem i "spowodował awarię" oprogramowania obsługującego ruch w ramach jej szerszych usług.

Firma przeprosiła za całą sytuację w oświadczeniu: "Przepraszamy naszych klientów oraz cały Internet za to, że dziś Was zawiedliśmy. Biorąc pod uwagę znaczenie usług Cloudflare, jakakolwiek przerwa w ich działaniu jest niedopuszczalna" - napisano.

Czym jest Cloudflare?

Cloudflare to jedna z największych na świecie firm świadczących usługi związane z bezpieczeństwem, szybkością i niezawodnością działania stron internetowych. Działa jako "tarcza" między stroną internetową a jej odwiedzającymi.

Zabezpiecza witryny przed atakami, takimi jak:

DDoS (przeciążenie serwera ogromną liczbą zapytań)

boty i automatyczne skanowanie

złośliwe próby włamań

Dzięki temu strony mniej się "wysypują" i są trudniejsze do zhakowania. Cloudflare przyspiesza także działanie stron; posiada ogromną sieć serwerów na całym świecie.

Gdy wchodzisz na stronę korzystającą z Cloudflare, dane często są pobierane z najbliższego serwera, dzięki czemu strona ładuje się szybciej i działa stabilniej, nawet przy dużym ruchu. Z usług Cloudflare korzysta około 20 proc. wszystkich stron internetowych na świecie.